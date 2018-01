As 20 cidades mais bonitas do Brasil

O Brasil é conhecido por ser um país de proporções continentais, rico em belezas naturais. Contudo, as belezas urbanas também não deixam a desejar. Para descobrir as principais delas a Bula realizou uma enquete com os seus leitores, que apontaram as cidades brasileiras mais bonitas. Os locais mais votados foram reunidos em uma lista, com 20 destinos turísticos nacionais indispensáveis. Apesar de algumas capitais terem sido lembradas, como Curitiba, no Paraná; e a cidade do Rio de Janeiro; a maior parte dos destinos são pequenas cidades. Alguns destaques são Diamantina, localizada em Minas Gerais; Pomerode, em Santa Catarina; e Gramado, no Rio Grande do Sul. As cidades estão listadas em ordem alfabética.

Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul

A cidade de Bento Gonçalves é um dos principais polos industriais da Serra Gaúcha. Além, é claro, de ser um dos destinos turísticos mais procurados do Rio Grande do Sul, pois é considerada a capital brasileira da uva e do vinho. O atrativo turístico de maior destaque da cidade é o Vale dos Vinhedos, que guarda o legado histórico, cultural e gastronômico deixado pelos imigrantes italianos.

Campos do Jordão, São Paulo Localizado na Serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo, alguns dos principais atrativos de Campos do Jordão são o clima ameno e o charme da arquitetura. A cidade fica a 1628 metros de altitude, o que faz com que seja o município brasileiro mais alto. O visitante pode desfrutar de atividades de ecoturismo, visitar museus e parques.

Cidade de Goiás, Goiás A Cidade de Goiás é um município histórico goiano tombado como patrimônio da Unesco. Ela é conhecida nacionalmente como a cidade natal da escritora Cora Coralina, e guarda importante museus, entre eles um dedico à própria escritora. Os visitantes podem desfrutar a vista da Serra Dourada, a arquitetura colonial e o melhor da comida caseira, típica da gastronomia local.

Curitiba, Paraná Parques, museus e excelentes opções noturnas fazem de Curitiba outro ponto turístico de destaque no Brasil. A gastronomia de imigrantes ucranianos, poloneses, alemães e italianos pode ser experimentada em diferentes restaurantes e bares locais, que agitam a noite curitibana. Durante o dia, a cidade oferece uma série de museus, parques e o glorioso Jardim Botânico, seu principal cartão postal.

Diamantina, Minas Gerais A cidade histórica tem pouco mais de 48 mil habitantes, mas o seu encanto está justamente no tamanho modesto. Visitá-la é quase uma viagem ao período colonial, graças à preservação da arquitetura dos prédios históricos. Alguns pontos turísticos são o Teatro Santa Isabel, a Capela Nossa Senhora da Luz e a antiga estação ferroviária.

Florianópolis, Santa Catarina Florianópolis é uma das cidades brasileiras mais visitadas por estrangeiros. Além de uma variedade grande de praias, ela também oferece opções diversificadas. Se o objetivo é um destino mais agitado, ou pelo contrário, um ambiente sossegado para descansar com a família, ela é o destino ideal.

Gramado, Rio Grande do Sul Localizado na serra gaúcha, Gramado chama a atenção pelo clima frio em boa parte do ano e pela arquitetura europeia. As rotas de vinho também são um forte atrativo, com diferentes opções para quem aprecia a bebida. No fim do ano, o Natal Luz, um evento recheado de concertos e outras apresentações artísticas, atrai muitos visitantes.

Holambra, em São Paulo Localizada no interior de São Paulo, a cidade das flores, como é conhecida, possui uma arquitetura única, que se assemelha com a holandesa. Ela recebe milhares de turistas todos os anos, especialmente no mês de setembro, quando abriga a maior exposição de flores da América Latina, a Expoflora.

Monte Verde, Minas Gerais O distrito sul-mineiro, ligado à cidade de Camanducaia, está localizado entre as elevações da Serra da Mantiqueira. Além da paisagem deslumbrante, o clima ameno também é um de seus atrativos. A gastronomia local é pautada por produções caseiras. Na avenida principal, os visitantes encontram cervejas, geleias, pimentas e outros produtos fabricados por produtores locais.

Morretes, Paraná Para chegar a Morretes é preciso percorrer a Estrada Graciosa, inaugurada em 1873, que já adianta ao visitante a beleza do destino final. Localizada no litoral do Paraná, a charmosa cidade é famosa por suas construções históricas. Nela, o visitante pode percorrer museus e centros culturais.

Olinda, Pernambuco Apesar de ser bastante concorrida durante o carnaval, Olinda possui atrativos turísticos para todo o ano. A cidade reúne um conjunto de igrejas barrocas e um casario colonial, onde é possível encontrar galerias de arte e cafés. O centro histórico também atrai muitos visitantes, com suas incontáveis ladeiras.

Ouro Preto, Minas Gerais Localizada em Minas Gerais, a cidade histórica de Ouro Preto foi declarada pela Unesco como patrimônio mundial. Ela é conhecida principalmente por sua arquitetura colonial, com destaque para as igrejas — há mais de 20 abertas a visitação. A gastronomia também é singular, com incontáveis pratos típicos.

Paraty, Rio de janeiro Paraty está localizada no litoral sul do Rio de Janeiro. Os principais atrativos são o centro histórico, que preserva a arquitetura colonial, a vista dos barcos coloridos ancorados na margem do Rio Perequê-Açu e os passeios marítimos. Todos os anos, a cidade é palco da Festa Literária Internacional de Paraty, uma das movimentadas do país.

Petrópolis, Rio de Janeiro Também conhecida como Cidade Imperial, Petrópolis é considerada a mais segura do Rio de Janeiro. Os seus principais atrativos turísticos são a arquitetura histórica imperial, pois foi construída a mando de Dom Pedro II, e a vegetação abundante. Além disso, localizada entre serras, ela apresenta clima bastante ameno em relação à capital do Estado.

Pomerode, Santa Catarina Pomerode é considerada a cidade mais alemã do Brasil, devido ao grande número de imigrantes que se instalaram na região no século 19. Localizada no médio Vale do Itajaí, em Santa Catarina, ela preserva as tradições germânicas tanto na arquitetura, quanto na gastronomia e na música.

Rio de Janeiro, Rio de janeiro Mesmo quem nunca visitou a “Cidade Maravilhosa” sabe quais são os principais pontos turísticos: as praias de Ipanema e Copacabana, a estátua do Cristo Redentor, o bondinho do Pão de Açúcar e a escadaria Selaron, na Lapa. Bastante explorado em filmes e programas de televisão, o Rio é de uma beleza ainda mais estonteante quando visto de perto.

Salvador, Bahia A primeira capital brasileira guarda uma grande riqueza histórica, cultural e gastronômica, sem esquecer, é claro, das belezas naturais inigualáveis. Quem a visita pode caminhar pelo Pelourinho, visitar igrejas históricas, museus e desfrutar o mar nas praias do Porto da Barra e Farol da Barra.

São Bento do Sul, Santa Catarina São Bento do Sul é outra cidade do sul do país que preserva a cultura europeia. Fundada em 1873, ela foi povoada por famílias oriundas da Bavária, Prússia, Polônia, Saxônia e antiga Tchecoslováquia. Preservando muitas tradições desses diferentes países, ela ficou conhecida como a capital do folclore e da música.

Tiradentes, Minas Gerais Tiradentes é uma das cidades históricas mais bem preservadas do país. As suas ruas estreitas calçadas com paralelepípedos guardam surpreendentes igrejas barrocas e casarões coloniais. Além disso, ela possui bons restaurantes e pousadas, que são um atrativo principalmente para casais que buscam roteiros românticos.