Todas as músicas de Bob Dylan em ordem cronológica

Cantor, compositor, pintor, ator e escritor. Poucas pessoas públicas têm tantas facetas quanto Bob Dylan, e desenvolve cada uma delas tão bem — não é à toa que ele foi eleito o segundo melhor artista de todos os tempos pela revista Rolling Stone. Até mesmo quando observamos apenas o seu legado musical, a pluralidade impressiona. Ao longo da carreira, Dylan incorporou diferentes estilos e maneiras de cantar.

A playlist “Bob Dylan [chronological catalogue and discography]”, de Samuel Huxley Cohen, demonstra com facilidade essa evolução do músico, já que reúne nada menos do que 55 horas de canções de Dylan. Organizada em ordem cronológica, a lista possui todas as músicas lançadas por ele ao longo de mais de cinco décadas: desde “You’re No Good” (1962) a “Fallen Angels” (2016).

Filho de imigrantes judeus russos, Bob Dylan, começou a escrever os primeiros poemas ainda na adolescência. Um verdadeiro autodidata, ele aprendeu a tocar guitarra e piano sozinho. A partir de então, bastou apenas um pulo para ele mergulhar de vez no mundo da música. O cantor iniciou a carreira cantando em grupos de rock ainda na adolescência, mas começou a se dedicar à música folk quando entrou na universidade, em 1959, aos 18 anos. Estilo que lhe rendeu destaque profissionalmente.

A playlist está disponível no Spotify. Para acessá-la é necessário ter uma conta registrada e realizar o login. O serviço possui uma opção de assinatura gratuita.

Clique no link para acessar: Toda a obra musical de Bob Dylan em ordem cronológica e gratuita