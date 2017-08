O projeto comunitário Great 78 reuniu e digitalizou mais de 25 mil gravações feitas em discos de 78 rpm, entre os anos 1898 e 1950. Os discos eram produzidos com a utilização de goma-laca, uma resina extraída de um inseto, que dava uma característica frágil ao formato. Por isso, parte dos discos se perdeu, não podendo ser encontrada comercialmente.

Entre as gravações digitalizadas e disponibilizadas para download gratuito estão grandes álbuns de lendas da música, como “La Vie en Rose”, de Edith Piaf; “Dance a Little”, de Rose Gross; “St. James Infirmary”, de Josh White; “The Happy Monster”, de Chubby Jackson and his Orchestra; e “Jungle Boogie”, de The Bobby True Trio.

Todos os arquivos podem ser acessados na biblioteca digital Internet Archive. É possível refinar a busca de acordo com o ano de lançamento dos discos, gênero e também pelo idioma — há discos em dezenas de línguas, inclusive um em português: “Eh Cumpari”, de Julius la Rosa. Para realizar o download, basta escolher o álbum desejado e selecionar a opção de formato no lado inferior esquerdo da tela, que pode ser TIFF, M3U, MP3, Torrent e FLAC.

Clique no link para acessar: De Edith Piaf a Frank Sinatra: 25 mil discos raros para download gratuito