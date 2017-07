Os 12 melhores filmes de 2017 até agora

The Big Sick (Michael Showalter)

O filme é centrado no romance entre a estudante de graduação Emily e o comediante paquistanês Kumail. As diferentes culturas do casal faz com que eles entrem em conflito com as famílias. A situação se agrava ainda mais quando Emily fica doente e o namorado decide resolver alguns problemas para que o relacionamento não seja afetado.