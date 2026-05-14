Na Netflix, Los Angeles vira território de caça em uma série criminal movida por sangue e revanche

Ser livre não é um privilégio, mas um eterno confronto com o peso e as implicações do estar no mundo. A liberdade absoluta seria um flagelo, um vale-tudo que autorizaria gestos hediondos em nome do riso bestial e do gozo rápido durante uma vida curta de solidão, sordidez e violência. O homem tenta fugir de seu direito à emancipação procurando por doutrinas, concentrando-se em rituais, fazendo-se e refazendo-se conforme o espaço que ocupa. Isso implica, por consequência, estar sempre diante da necessidade de escolher, agir e responder por suas decisões — mesmo quando não escolhe nem age. Isaiah Stiles conhece todos os moradores de rua, malandros simplórios, pequenos traficantes e prostitutas infantojuvenis que se esparramam pelas ruas de Los Angeles, mas também os estelionatários, gângsteres, assaltantes de banco e matadores de aluguel, criminosos que levam seu ofício muito a sério e não dispõem de tempo nem de vontade nenhuma de brincar. Não há nada de novo em “Nêmesis”, mas a nova série policial da Netflix assinada por Courtney A. Kemp e Tani Marole encontra um jeito de cativar o público, abusando da fórmula que junta perseguições, lutas, dramas de família e desempenhos que vencem as incoerências de praxe e as muitas iterações.

Lei e caos

Stiles está sempre cercando-se de todos os cuidados para que nada fuja ao controle, mas ser um agente da lei na diabólica Cidade dos Anjos é ver-se diante de um turbilhão de reviravoltas do destino, ainda que tudo possa tornar ao ponto inicial não muito tempo depois — não raro à custa de uma bárbara carnificina. Numa ponta, Kemp, Marole e um trio de roteiristas miram o personagem central, um tipo cujos coração e mente vão irmanando-se num processo intrincado e um tanto autodestrutivo, voltado a uma busca de justiça quase utópica, e na outra Coltrane Wilder, o antagonista perfeito, o único habilitado a enfrentar o tenente mais caxias do departamento de polícia de LA. Transcorridas as primeiras cenas, desdobradas do assalto a um cassino, o enredo apresenta o cotidiano doméstico de Stiles, pai extremado, mas ausente, de quem a esposa, Candace, decide separar-se por uns tempos, ao passo que enfronha-se na atuação de Wilder no submundo. Matthew Law e Y’lan Noel marcam os oito episódios de “Nêmesis” como uma costura de subtramas cujo eixo, como o título sugere, move-se em torno de um plano de reparação que faz duas figuras opostas se cruzarem. Pelo sangue.