A série europeia mais assistida da Netflix em 2025 (até agora): 10 milhões de vezes em apenas 5 dias

O mal assume formas as mais diversas nas sociedades ao redor de todo o planeta, estendendo seus tentáculos sobre vilarejos perdidos nos rincões de países ricos e pobres, onde seduz as populações mais vulneráveis com suas falsas promessas de ganhos vultosos e aparentemente fáceis. Desse modo, ser um criminoso perverso, impassível, que faz seu trabalho sem deixar-se envolver com os dramas e as tragédias de quem quer que deve ter suas dificuldades.

O personagem-título de “O Jardineiro”, contudo, poderia passar toda a vida assim, gozando das muitas vantagens de não ser capaz de solidarizar-se com a dor alheia, até que misteriosamente começa a experimentar uma sensação inaudita, que talvez signifique o término de uma carreira respeitada no submundo, escondida por baixo de marias-sem-vergonha e crisântemos. Durante os seis capítulos da série criada por Miguel Sáez Carral, nunca se sabe qual será o próximo passo numa história que se caracteriza por conseguir ocultar o que parece óbvio, truques que a direção de Rafa Montesinos e Mikel Rueda deixam mais e mais sofisticados.

Pela cena de abertura não se espera que a trama evolua para o terror que se apresenta a seguir. Um homem tira a roupa e prepara-se para um mergulho no mar de Pontevedra, na Galícia, noroeste da Espanha, quando alguém injeta-lhe um líquido verde no pescoço. Enquanto ele desfalece e morre lentamente, uma mulher conta que, em criança, o filho, Elmer Jurado, sofrera um traumatismo craniano forte o bastante para ocasionar um dano grave no córtex frontal. Depois do acidente, Elmer nunca mais pôde sentir ou desenvolver afeto por ninguém, condição de que La China, a mãe, aproveitar-se-ia para ganhar uma fortuna no ramo de assassinatos sob encomenda, e os casos mais embaraçosos ficariam para ele. Carral e a corroteirista Isa Sánchez discorrem vagamente sobre o passado de China, que teria sido uma atriz bem-sucedida no México, mas que também foi obrigada a lidar com o súbito revés que a lançou no negócio que agora mantém com Elmer.

Carral e Sánchez voltam ao episódio da morte do homem na praia, investigado pelos detetives Torres e Carrera, de Francis Lorenzo e María Vázquez, ao passo que “O Jardineiro” encaminha-se para incluir na história Violeta, uma professora da educação infantil acusada de ter causado a morte de Xoan Costera, um de seus alunos. O enredo divide-se entre os personagens de Cecilia Suárez, Álvaro Rico e Catalina Sopelana, esta última a responsável pela cura da implacável frieza de Elmer, até que um tumor no cérebro trata de, mais uma vez, obscurecer o rumo da narrativa, ameaçando extinguir de uma vez para sempre sua repentina aptidão de se envolver. Nada de mais, como se nota, mas a forma como o texto mistura poesia e a violência de mortes por motivo torpe é deveras perturbadora.

Série: O Jardineiro

Criação: Miguel Sáez Carral

Direção: Rafa Montesinos e Mikel Rueda

Ano: 2025

Gêneros: Drama/Mistério/Thriller

Nota: 8/10