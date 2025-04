A série que virou fenômeno lá fora e agora conquista o Top 10 nacional da Netflix

Nem toda narrativa fantástica é capaz de ultrapassar as fronteiras do gênero ao ponto de ressoar como uma reflexão sobre o humano. “A Descoberta das Bruxas”, inspirada na Trilogia das Almas, de Deborah Harkness, não apenas o faz — ela se impõe como uma das raras séries que conjuga erudição, pulsão dramática e sofisticação visual sem abrir mão da sensibilidade. Longe de ser apenas mais um capítulo no já saturado universo das adaptações sobrenaturais, a série constrói um universo onde o fantástico atua como catalisador de uma jornada existencial. Não há apelo raso ao misticismo: o que se encontra é um tratado delicado sobre identidade, herança e pertencimento.

Desde seu lançamento, o seriado surpreendeu ao reunir públicos díspares: desde leitores veteranos da obra original até espectadores que normalmente rejeitariam qualquer menção a feitiçaria ou vampiros. Esse ecletismo não surge do acaso. Há, em cada episódio, um cuidado quase artesanal na forma como o enredo se entrelaça com temas universais: o medo da própria origem, o desafio de amar o outro em sua alteridade, o peso dos segredos herdados. A direção evita os vícios de linguagem visual do gênero e aposta em uma estética mais contida, por vezes contemplativa, onde cada sombra e cada silêncio carregam significados latentes. A fantasia, aqui, não opera como fuga — mas como lente de aumento para o que há de mais real.

Grande parte dessa potência repousa sobre a relação entre os protagonistas. Teresa Palmer e Matthew Goode não interpretam apenas um casal condenado a se amar contra as forças do destino; eles encarnam o embate entre luz e trevas que permeia toda a narrativa. Goode, com uma contenção que inquieta, reconfigura o arquétipo do vampiro com humanidade crua e introspecção. Palmer, por sua vez, oferece à bruxa Diana Bishop uma presença que oscila entre a doçura e a insurgência. O resultado é uma coreografia emocional que nunca se rende ao melodrama e que, ao contrário, pulsa com ambiguidade e tensão contida. O amor, aqui, não redime — ele exige coragem, entrega e renúncia.

“A Descoberta das Bruxas” não se acomoda em efeitos ou espetáculos fáceis. Há uma inteligência imagética na maneira como a fotografia captura a oscilação entre o antigo e o contemporâneo, entre o erudito e o instintivo. As bibliotecas e castelos não são apenas cenários — são dispositivos narrativos que guardam memórias, traumas e rituais não ditos. A trilha sonora, sempre sutil, atua como fio condutor emocional, sugerindo mais do que impõe. Essa contenção sensorial é o que permite que o enredo floresça sem pressa, conferindo à série um ritmo próprio, alheio à ditadura do entretenimento apressado.

A adaptação se destaca ainda pela forma como ressignifica a fidelidade ao material literário. Em vez de se limitar à reconstituição de cenas, a série reinterpreta o espírito da trilogia, investindo na mesma densidade intelectual que cativa os leitores. Alquimia, genética, história, astronomia — tudo convive organicamente, como se os saberes fossem feitiços em si mesmos. Não é uma adaptação para quem busca o fantástico como espetáculo, mas para quem reconhece que a magia mais poderosa é aquela que habita os pequenos gestos, os silêncios partilhados e os dilemas que nos atravessam.

Mas talvez o maior ganho de “A Descoberta das Bruxas” seja a sua coragem em tratar o tempo como aliado, não como obstáculo. Ao recusar fórmulas apressadas e arcos simplificados, a série convida o espectador a desacelerar, a escutar com atenção, a habitar o tempo narrativo como se fosse um ritual. Em um universo audiovisual cada vez mais pautado pela ansiedade do próximo clique, essa escolha é, por si só, um gesto político. E é também esse ritmo pausado que permite que os temas reverberem com mais força: o luto, o legado, a transgressão, a memória e o desejo de pertencimento.

Há séries que se consomem rapidamente e há aquelas que permanecem como marcas internas — não por sua grandiosidade, mas por sua precisão emocional. “A Descoberta das Bruxas” pertence a esse segundo grupo. Cada episódio é uma espécie de feitiço narrativo que não se dissipa com os créditos finais. Ao contrário: deixa no ar a sensação de que há sempre algo mais por descobrir. E talvez essa seja a sua grande alquimia — não a de transformar chumbo em ouro, mas a de transformar o banal em sagrado. Se o futuro da série repetir os ecos do passado, não estaremos apenas diante de uma continuação: estaremos diante de uma saga que, ao tocar o sobrenatural, revela com rara beleza o que há de mais profundamente humano.