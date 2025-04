Sequência de comédia romântica mais amada da literatura e do cinema no século 21 chega ao Prime Video, sob demanda

Há personagens que envelhecem conosco — não por mera continuidade cronológica, mas porque suas falhas, conquistas e silêncios passam a refletir aquilo que evitamos encarar em nós mesmos. Bridget Jones, outrora símbolo hilário da mulher solteira em tempos de expectativas românticas irrealistas, retorna não para reafirmar sua graça cômica, mas para nos lembrar de que o riso também pode nascer no território cinzento da perda. “Louca pelo Garoto” não é uma tentativa de reviver o brilho de outrora, tampouco uma despedida envernizada com nostalgia. É um retorno sóbrio e desarmado, que transforma o luto em fio narrativo e o amadurecimento emocional em bússola dramática.

A morte de Mark Darcy, em vez de soar como artifício melodramático, atua como motor de reinvenção narrativa. O roteiro se recusa a oferecer o consolo fácil do escapismo e convida o espectador a acompanhar uma Bridget que, embora ainda tropece, agora o faz com cicatrizes visíveis. A maternidade, longe de ser um arco simplista, adiciona novas camadas de complexidade à protagonista, que vive o caos da rotina com a exaustão e a ternura de quem perdeu muito, mas ainda insiste em construir sentido. O filme não pergunta se o público queria mais uma história — ele apenas oferece a continuação que a vida, com sua lógica impiedosa e imprevista, frequentemente impõe.

Ao contrário dos volumes anteriores, em que os conflitos orbitavam o charme de homens irresistíveis, aqui os relacionamentos ocupam outro lugar: são espelhos tortos da tentativa de reconectar-se ao mundo. Roxster e Wallaker não competem por um final romântico ideal — são, antes, presenças que provocam pequenas rachaduras na couraça emocional de Bridget, permitindo que ela descubra versões desconhecidas de si mesma. A aparição tardia de Daniel Cleaver, suavizado pelo tempo e pelo afeto relutante, funciona como contraponto afetivo e simbólico: ele é o passado que não volta como ameaça, mas como testemunho de que todos, até mesmo os cínicos, acabam dobrados pela passagem do tempo.

Renée Zellweger sustenta esse equilíbrio com rara destreza. Sua atuação se ancora em pausas, olhares e hesitações que falam mais do que qualquer linha de diálogo. A Bridget que ela encarna agora não precisa mais provar nada — ela apenas existe, com a vulnerabilidade genuína de quem aprendeu a rir de si mesma sem precisar se justificar. Em uma das cenas mais memoráveis, um momento aparentemente banal — resgatar uma criança em apuros — transforma-se em metáfora poderosa sobre coragem cotidiana, sobre o heroísmo silencioso de quem insiste em manter a vida funcionando mesmo quando tudo parece ruir por dentro.

A direção de Michael Morris entende a natureza íntima dessa narrativa. Em vez de buscar a familiar leveza estética dos filmes anteriores, opta por um tom mais contemplativo, que encontra beleza nos gestos mínimos: um olhar perdido enquanto o chá esfria na xícara, um silêncio prolongado depois de uma frase atravessada. A fotografia de Suzie Lavelle, por sua vez, atua como extensão sensorial do luto — as cores são mais frias, os enquadramentos mais fechados, como se o mundo de Bridget tivesse encolhido junto com suas certezas. Nada é gratuito: até o cabelo desalinhado, tantas vezes criticado por sua informalidade, comunica o descompasso entre o que se espera de uma mulher viúva e o que ela consegue entregar ao mundo.

Mais do que um capítulo final, “Louca pelo Garoto” é uma desconstrução madura do mito da mulher que “dá conta de tudo”. O filme desmonta a narrativa da superação instantânea e revela a crueza de recomeçar quando ninguém mais está torcendo por você. Não há moral edificante, tampouco redenção romântica emoldurada por trilha sonora triunfante. O que existe é uma mulher tentando não desaparecer sob o peso das exigências alheias — uma mulher que segue adiante porque parar, simplesmente, não é uma opção.

A ausência de um clímax transformador é, na verdade, sua decisão mais corajosa: Bridget não precisa mais ser salva, nem encontrar um novo amor para validar sua existência. Sua vitória, agora, é seguir. E, nesse seguir silencioso, tantas vezes cômico, outras tantas melancólico, está a humanidade radical que sempre foi o cerne dessa personagem.