5 filmes de ação, na Netflix, que a ciência comprova: vão aumentar em 78% sua testosterona!

Se você curte filmes que fazem o coração bater mais rápido que boleto vencido, os olhos arregalarem tipo emoji de susto e a pipoca voar igual final de Copa do Mundo, essa lista é pra você. Reunimos os cinco filmes de ação mais casca-grossa da Netflix, segundo audiência, crítica, bilheteria e aquela média que a gente finge entender no IMDb e Rotten Tomatoes. Cada um deles tem tanta porrada, explosão e testosterona que você vai terminar o filme cheio de músculos e com a voz mais grossa, mesmo se você for mulher.

Aqui a ação não é coadjuvante — é o personagem principal, o diretor, o roteirista e até o cara que segura o microfone. São filmes com perseguições insanas, tiroteios coreografados como se fosse balé em modo berserker e reviravoltas dignas de novela mexicana com metralhadora. Você não assiste sentado, você assiste trincando o maxilar. Cuidado pra não levantar do sofá querendo pular de um prédio com um cabo USB.

Mas não é só soco e explosão: esses filmes têm elenco de respeito, direção afiada e aquela produção que grita “milhões de dólares torrados com gosto”. Mesmo que você esteja só procurando um filminho pra passar o tempo, vai sair se sentindo o Vin Diesel da sua rua. Explosões, drama e close em câmera lenta: sim, existe arte em explodir tudo. E nós provamos isso agora.

O Assassino (2023), David Fincher Divulgação / Netflix Ele não tem nome. Ele não tem remorso. E ele comete um erro. Michael Fassbender interpreta um matador de aluguel frio e metódico que, após uma missão dar errado, se torna alvo da própria organização que o contratou. Dirigido com precisão cirúrgica por David Fincher, o filme mistura ação contida com tensão psicológica crescente. O protagonista narra seus pensamentos em um monólogo que vai de filosofia niilista a dicas de música para matar. É o tipo de filme que te prende mais pela expectativa do que pela explosão, mas quando a violência chega, é rápida, brutal e estilosa. Uma aula de como fazer um thriller minimalista que ainda assim te deixa em alerta total.



Resgate 2 (2023), Sam Hargrave Jasin Boland / Netflix Após sobreviver por um triz em sua última missão, Tyler Rake retorna ao campo de batalha para resgatar a esposa e os filhos de um perigoso mafioso presos em uma das cadeias mais impenetráveis da Geórgia. A sequência se destaca por uma cena de ação contínua de 21 minutos sem cortes visíveis — sim, você leu certo. Hemsworth entrega uma performance intensa e física, com lutas viscerais, explosões bem coreografadas e uma história que, embora simples, mantém o espectador investido do início ao fim. É ação bruta, suada e com hematomas de verdade. Se o primeiro filme já era pancadaria pura, o segundo dá soco até na sombra.

RRR: Revolta, Rebelião, Revolução (2022), S.S. Rajamouli Divulgação / Netflix Dois heróis com ideologias diferentes se cruzam na Índia colonial em uma amizade forjada pela dor e pela luta contra a opressão britânica. Inspirado em figuras reais, mas com liberdade criativa total, o filme combina acrobacias impossíveis, lutas de tigre, coreografias de dança explosivas e uma trilha sonora que grita “ÉPICO!” a cada batida. “RRR” é o tipo de filme que joga realismo no lixo e te convida a curtir um espetáculo absurdo, exagerado e absolutamente encantador. Você ri, vibra, grita com as cenas de ação e ainda aprende um pouco sobre resistência. Uma verdadeira montanha-russa de emoções e pólvora.

Bagagem de Risco (2022), Jules Wilcox Divulgação / Netflix Uma ex-agente do governo é arrastada de volta à ação quando um voo aparentemente comum se transforma em um sequestro internacional envolvendo terroristas, uma maleta misteriosa e uma conspiração que pode abalar a segurança mundial. O avião vira um campo de batalha a 10 mil metros de altitude, onde cada corredor pode esconder um inimigo. Com cenas de combate corpo a corpo dentro do avião, reviravoltas constantes e tiroteios em espaços claustrofóbicos, a produção entrega ação intensa e ritmo acelerado do começo ao fim. Se você tem medo de voar, talvez esse filme não ajude — mas se gosta de ação aérea e protagonistas duronas, é a pedida certa.