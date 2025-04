Vencedor do Oscar, filme do mesmo diretor de “Não Olhe Para Cima”, com Christian Bale e Brad Pitt, está na Netflix

Há filmes que não apenas incomodam — eles escancaram. “A Grande Aposta”, dirigido por Adam McKay, não opta pelo caminho da denúncia comedida nem pelo conforto de uma reconstrução histórica isenta; o que se vê na tela é uma colisão frontal entre forma e conteúdo, onde a linguagem da sátira, do absurdo e da ironia serve como veículo para revelar o colapso ético de um sistema travestido de racionalidade econômica. O longa não deseja simplesmente contar o que aconteceu em 2008. Ele quer que o espectador entenda por que aconteceu — e, mais perturbador ainda, por que nada foi feito para evitar que se repetisse.

Ao retratar os bastidores da crise financeira deflagrada pela bolha imobiliária nos Estados Unidos, o filme se recusa a assumir a postura condescendente do explicador. Em vez disso, desafia o público com um quebra-cabeça narrativo que mistura linguagem pop, rupturas metalinguísticas e uma estrutura aparentemente fragmentária, mas funcional em sua provocação. A montagem é abrupta, os cortes são impacientes, os personagens rompem a quarta parede para corrigir informações, questionar decisões ou simplesmente zombar da ignorância generalizada. É como se McKay, ciente do cinismo que sustenta o mercado, tivesse optado por usar a própria linguagem do espetáculo — veloz, caótica, escancarada — para revelar que o desastre não foi uma falha do sistema, mas a sua consequência natural.

A força da narrativa não está apenas no que se diz, mas em como se diz. O roteiro — premiado com o Oscar e elaborado com precisão cirúrgica — reconfigura um dos episódios mais tecnicamente complexos da história recente em uma dramaturgia de tensão crescente. Em vez de simplificar os conceitos financeiros, o filme os escancara com sarcasmo e brutalidade, ancorando a pedagogia do colapso em situações de constrangimento e desconforto. Quando Margot Robbie explica, em uma banheira de espuma, os mecanismos de um título hipotecário, não há ali apenas um gesto cômico ou didático: há a exposição de uma engrenagem absurda que se manteve em funcionamento graças à confiança cega de uma sociedade treinada para não questionar.

O elenco se torna, nesse jogo, mais do que um conjunto de intérpretes. Cada personagem personifica uma faceta do capitalismo contemporâneo em estado de delírio: Christian Bale interpreta o obsessivo analista que vê o abismo onde todos enxergam progresso; Ryan Gosling é o narrador cínico, envolvido até o pescoço no esquema que denuncia; Brad Pitt, o veterano desencantado que observa a tragédia com um misto de vergonha e resignação; e Steve Carell, talvez o mais inquietante de todos, dá vida a um sujeito dilacerado entre a indignação ética e a impotência diante da impunidade sistêmica. Sua performance, que transita entre o grotesco e o patético, transforma a incredulidade do espectador em uma experiência visceral. Não há heróis em cena — apenas cúmplices, vítimas e indignados.

“A Grande Aposta” é tão inquieta quanto seu conteúdo. A câmera tremida, os enquadramentos irregulares e o ritmo frenético da montagem não são meros recursos estilísticos: funcionam como espelhos do descontrole financeiro retratado. A estética do ruído reforça a sensação de que tudo está prestes a desabar — e de que, quando desaba, ninguém assume a culpa. O caos visual é, portanto, uma forma de coerência temática. O espectador não assiste ao filme passivamente; ele é lançado no turbilhão, compelido a lidar com informações técnicas enquanto tenta não se perder entre números, siglas e decisões incompreensíveis. Essa escolha deliberada de não facilitar o entendimento revela uma ambição ética: “A Grande Aposta” não quer entreter, quer responsabilizar.

E, nesse ponto, mora sua relevância. O filme não pretende aliviar a indignação com um arco redentor. Sua estrutura aberta e seu tom de sátira amarga deixam claro que o verdadeiro escândalo não está apenas nos fatos, mas na maneira como foram normalizados. Quando o espectador compreende que a maior parte dos envolvidos escapou ilesa — ou ainda foi recompensada —, a indignação se torna inescapável. McKay constrói, assim, uma espécie de tribunal informal em que o público é simultaneamente juiz e réu: quem sabia e silenciou? Quem não quis entender? Quem preferiu acreditar?

Mas “A Grande Aposta” vai além da denúncia episódica. Ao desenhar o retrato de um colapso, ele formula uma tese incômoda: a racionalidade econômica que rege o mundo moderno não é apenas falha — ela é alicerçada no irracional. A confiança cega nos mercados, a fé quase religiosa no crescimento infinito e a delegação irresponsável de decisões técnicas a figuras supostamente neutras compõem um teatro de dissimulações que, quando desmontado, revela a fragilidade de tudo o que se fingia sólido. O filme, portanto, não se contenta em acusar Wall Street. Ele aponta para o conjunto de engrenagens — políticas, regulatórias, midiáticas e sociais — que tornaram o colapso inevitável.

Há algo de trágico na lucidez que atravessa a narrativa. Saber, nesse caso, não é consolo — é condenação. Saber como tudo aconteceu, por que aconteceu e por que foi permitido acontecer implica aceitar que a catástrofe não foi exceção, mas padrão. E o que o filme nos oferece, no fim, não é esperança, mas uma chance de estar menos alienado. A sensação final não é de catarse, mas de vertigem. Como olhar para um abismo e reconhecer, nele, traços do nosso próprio reflexo.

O impacto de “A Grande Aposta” está justamente nesse descompasso entre o riso nervoso e a consciência tardia. Não se trata de um filme que tenta agradar ou confortar. Ele escolhe provocar, desorientar, desmascarar. E ao fazer isso com inteligência rara, humor ácido e uma sofisticação formal que desafia convenções, transforma um evento histórico em um ato contínuo de responsabilização. Porque, no fundo, ele sabe o que muitas narrativas ainda evitam admitir: o verdadeiro escândalo não foi o colapso. Foi o silêncio que veio depois.