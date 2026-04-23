A melhor história de amor que você vai ver este mês acaba de estrear na Netflix

A força das conexões e do desejo revela-se um impulso que molda vidas, atravessa sentimentos e derruba certezas. Mesmo que fugaz, o encontro de duas pessoas altera a composição do universo inteiro, pressagiando uma metamorfose gradual que pode ou não vingar, mas que mostra-se decisiva. Existe um poder mágico nesse enlace das escolhas individuais com os desígnios de um plano superior, cenário idílico e pedregoso de momentos bons e de dificuldades que emoldura o caminho de todos nós. Nessa dança do horror com o encanto a humanidade revigora-se, exercita outra vez a coragem, e o amor, essa quimera, acontece. “Finalmente Você” confirma a tradição da delicadeza do cinema turco, feito de tramas sempre envoltas na bruma de um mistério qualquer. Delirante, mas também objetivo, o filme de Doga Can Anafarta equilibra-se entre duas instâncias, jogando luz sobre personagens que sofrem de uma fragmentação para além daquela nossa vã filosofia.

Charmosa irregularidade

Uma mulher tenta contornar fracassos que só ela mesma conhece, reinventa-se, luta contra seus demônios. Paira no ar um elemento qualquer que a arrasta para o infortúnio, uma nuvem de sentimentos sem explicação a cerca e ela assume condutas que julgava tolas há não muito tempo, um jogo de autoenganos pleno de mil acrobacias retóricas nada saudáveis. Aslı sabe que o verdadeiro amor leva muito tempo para se realizar em plenitude, o que significa esquecer as próprias vontades e bater de frente com as opiniões ditas certas. Anafarta é mais um dos cineastas turcos da nova geração a elaborar um conto de fadas contemporâneo simplório à primeira vista, tão despretensioso quanto hábil ao tocar em feridas que doem e sangram desde que o mundo é mundo, abrindo o leque para as novas abordagens que se impõem. Sofisticada, bem-sucedida, irrequieta, raríssimos são os homens que não desejariam uma chance com Aslı e, inexplicavelmente, ela não terá uma companhia para o Dia dos Namorados. Anafarta e os roteiristas Melis Civelek, Merve Göntem e Zeynep Gür arrancam a cabeça dessa esfinge de cristal socorrendo-se da beleza de Eda Ece e de sua química com o restante do elenco. Yildirim, o príncipe encantado que Aslı persegue, chega no momento exato, por óbvio, e a parceria de Ece e Kaan Yıldırım mantém tudo nos eixos.