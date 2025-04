Desafio do New York Times: você leu no máximo 7 desses 80 livros

Prepare-se para encarar um dos testes literários mais implacáveis da internet. Dos 100 melhores livros do século 21 — segundo uma curadoria do “New York Times” com a ajuda de 503 escritores, críticos e leitores profissionais — selecionamos os 80 que já foram traduzidos no Brasil. Estão todos aí, acessíveis, publicados em português. E agora vem o desafio: você consegue dizer, honestamente, que leu mais de 7?

Não se engane: esse número é uma muralha. A vasta maioria dos leitores brasileiros não leu nem metade disso — muitos não passaram nem de três. E não é por falta de qualidade: estamos falando de romances que ganharam o Pulitzer, o Booker, o Nobel. Livros que viraram filmes, séries, teses acadêmicas e tópicos de mesa de bar. O problema é outro: a lista derruba a ilusão de que a gente está em dia com a literatura contemporânea. E expõe um abismo entre o que se considera leitura de verdade — e o que circula por modinha, hype ou pose.

Você pode até ser um leitor voraz, ter estante organizada e foto com livro no Instagram. Mas este teste é outro jogo. Aqui, a régua é alta. Não basta conhecer o autor, ter começado ou saber do que se trata. Ou você leu — do começo ao fim — ou não leu. Então olhe bem para a lista. Marque os que leu com honestidade. E se passar de sete… parabéns: você está num grupo minúsculo.

1 — A Amiga Genial, de Elena Ferrante

2 — O Mundo Conhecido, de Edward P. Jones

3 — As Correções, de Jonathan Franzen

4 — 2666, de Roberto Bolaño

5 — The Underground Railroad: Os Caminhos para a Liberdade, de Colson Whitehead

6 — Austerlitz, de W.G. Sebald

7 — Não me Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro

8 — Gilead, de Marilynne Robinson

9 — A Fantástica Vida Breve de Oscar Wao, de Junot Díaz

10 — O Ano do Pensamento Mágico, de Joan Didion

11 — A Estrada, de Cormac McCarthy

12 — Esboço, de Rachel Cusk

13 — Pachinko, de Min Jin Lee

14 — As Incríveis Aventuras de Kavalier e Clay, de Michael Chabon

15 — O Vendido, de Paul Beatty

16 — Lincoln no Limbo, de George Saunders

17 — Erasure, de Percival Everett

18 — Em Busca de um Final Feliz, de Katherine Boo

19 — Ódio, Amizade, Namoro, Amor, Casamento, de Alice Munro

20 — Reparação, de Ian McEwan

21 — Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie

22 — Atlas de Nuvens, de David Mitchell

23 — O Último Samurai, de Helen DeWitt

24 — Dentes Brancos, de Zadie Smith

25 — A Linha da Beleza, de Alan Hollinghurst

26 — Cidadã: Uma Lírica Americana, de Claudia Rankine

27 — Fun Home: Uma Tragicomédia em Família, de Alison Bechdel

28 — Entre o Mundo e Eu, de Ta-Nehisi Coates

29 — Os Anos, de Annie Ernaux

30 — Os Detetives Selvagens, de Roberto Bolaño

31 — A Visita Cruel do Tempo, de Jennifer Egan

32 — F de Falcão, de Helen Macdonald

33 — Breve História de Sete Assassinatos, de Marlon James

34 — Pós-Guerra: História da Europa desde 1945, de Tony Judt

35 — A Quinta Estação, de N.K. Jemisin

36 — Argonautas, de Maggie Nelson

37 — O Pintassilgo, de Donna Tartt

38 — Compaixão, de Toni Morrison

39 — Persépolis, de Marjane Satrapi

40 — A Vegetariana, de Han Kang

41 — Confiança, de Hernán Diaz

42 — O Fio da Vida, de Kate Atkinson

43 — Sonhos de Trem, de Denis Johnson

44 — Fugitiva, de Alice Munro

45 — Dez de Dezembro, de George Saunders

46 — O Vulto das Torres, de Lawrence Wright

47 — Os Lança-Chamas, de Rachel Kushner

48 — Middlesex, de Jeffrey Eugenides

49 — Pesado, de Kiese Laymon

50 — 10:04, de Ben Lerner

51 — Veronica, de Mary Gaitskill

52 — Complô Contra a América, de Philip Roth

53 — Longe da Árvore, de Andrew Solomon

54 — O Amigo, de Sigrid Nunez

55 — A Nova Segregação, de Michelle Alexander

56 — Trilogia de Copenhagen: Infância, Juventude e Dependência, de Tove Ditlevsen

57 — O Fim do Homem Soviético, de Svetlana Aleksiévitch

58 — Olive Kitteridge, de Elizabeth Strout

59 — Passagem para o Ocidente, de Mohsin Hamid

60 — Amanhã, Amanhã, e Ainda Outro Amanhã, de Gabrielle Zevin

61 — Um Casamento Americano, de Tayari Jones

62 — Manual da Faxineira, de Lucia Berlin

63 — História da Menina Perdida, de Elena Ferrante

64 — Pulphead: O Outro Lado da América, de John Jeremiah Sullivan

65 — Temporada de Furacões, de Fernanda Melchor

66 — Quando Deixamos de Entender o Mundo, de Benjamín Labatut

67 — O Imperador de Todos os Males, de Siddhartha Mukherjee

68 — Pastoralia, de George Saunders

69 — Destransição, Baby, de Torrey Peters

70 — O Retorno: Pais, Filhos e a Terra ao Meio, de Hisham Matar

71 — O Simpatizante, de Viet Thanh Nguyen

72 — A Marca Humana, de Philip Roth

73 — Dias de Abandono, de Elena Ferrante

74 — Estação Onze, de Emily St. John Mandel

75 — Sobre a Beleza, de Zadie Smith

76 — Tragam os Corpos, de Hilary Mantel

77 — Vidas Rebeldes, Belos Experimentos, de Saidiya Hartman

78 — Bel Canto, de Ann Patchett

79 — Como Ser as Duas Coisas, de Ali Smith

80 — Árvore de Fumaça, de Denis Johnson