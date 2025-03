Das livrarias para a televisão — romance irresistível para todo amante de Jane Austen, na Netflix

Toda adaptação de um clássico literário carrega o peso da comparação, e quando se trata de uma obra de Jane Austen, a exigência se intensifica. “Persuasão”, um dos romances mais introspectivos da autora, ganhou uma versão cinematográfica estrelada por Dakota Johnson, cuja recepção dividiu opiniões. Enquanto alguns espectadores gostaram da abordagem mais leve e esteticamente agradável, outros lamentaram a diluição da profundidade emocional dos personagens e a descaracterização do tom original da história.

Para quem assistiu ao filme sem um vínculo prévio com o livro, a experiência cumpriu sua função de entreter. Com uma estética requintada e um ritmo despretensioso, a jornada de Anne Elliot e Capitão Wentworth manteve seu apelo romântico, ainda que de maneira menos intensa. Dakota Johnson trouxe à protagonista uma aura espirituosa e contemporânea, conferindo-lhe uma vivacidade que ressoa com o público moderno. O recurso de quebrar a quarta parede, remetendo a adaptações como “Mansfield Park” (1999), injetou dinamismo à narrativa e estreitou a conexão com o espectador. Para aqueles que buscavam um romance reconfortante, sem o peso da formalidade literária, “Persuasão” proporcionou uma escapada agradável, perfeita para uma sessão descompromissada após um dia exaustivo.

No entanto, para os admiradores mais puristas de Austen, o filme pecou justamente por sua abordagem descontraída. A melancolia que permeia Anne Elliot no livro, fruto das cicatrizes de um amor renunciado e da maturidade adquirida com o tempo, foi atenuada. Sua introspecção deu lugar a um tom mais irônico e irreverente, suavizando o impacto emocional de sua jornada. Já o Capitão Wentworth, que na obra original é a personificação do orgulho ferido e do amor resiliente, aparece mais frio e menos apaixonado, o que esvazia a força da reconciliação final. Essa escolha narrativa reduziu o peso dramático da história, tornando-a menos arrebatadora para quem esperava uma adaptação mais fiel à profundidade psicológica dos personagens.

Outro ponto controverso foi a modernização da linguagem e da ambientação, que dialoga com a estética de produções recentes como “Bridgerton”. A diversidade no elenco e a flexibilização de algumas convenções sociais da época geraram reações mistas: enquanto alguns espectadores valorizaram a tentativa de tornar a trama mais acessível ao público contemporâneo, outros sentiram que a adaptação comprometeu o rigor histórico característico de Austen. Além disso, o tom humorístico que permeia a narrativa suavizou conflitos essenciais da história, tornando menos pungentes as reflexões sobre arrependimento, lealdade e segundas chances.

Apesar das controvérsias, há méritos inegáveis na produção. A fotografia elegante e os figurinos bem elaborados conferem sofisticação visual, e a química entre os protagonistas proporciona momentos envolventes. A excentricidade da família Elliot, elemento essencial do humor sutil de Austen, foi capturada com eficiência. Entretanto, nem todos os elementos se alinharam harmoniosamente: a escolha musical no desfecho, por exemplo, destoou da delicadeza que a história pedia, deixando a sensação de que um tema mais clássico teria sido mais adequado para preservar a atmosfera da narrativa.

“Persuasão” se apresenta, assim, como uma adaptação que exige do espectador uma flexibilidade interpretativa. Para aqueles que buscam uma reprodução fiel do texto de Austen, a experiência pode ser frustrante. Contudo, para quem está disposto a encarar a obra sob uma ótica mais estilizada e contemporânea, há charme suficiente para tornar a jornada válida. Embora não rivalize com as adaptações mais aclamadas da autora, oferece um entretenimento agradável, desde que se ajuste a expectativa ao seu caráter lúdico e reinterpretativo.