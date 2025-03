O romance do século — uma das histórias mais belas e mais tristes de amor, na Netflix

Certos filmes transcendem a condição de mera adaptação literária e se consolidam como expressões artísticas autônomas, preservando a essência da obra original sem se limitarem a uma reprodução mecânica. “Desejo e Reparação”, baseado no romance de Ian McEwan e dirigido por Joe Wright, exemplifica essa rara fusão entre respeito à fonte e invenção estética. Mais do que uma transposição narrativa, o filme ergue sua própria identidade ao combinar sofisticação visual e profundidade emocional em uma trama que atravessa décadas e geografias, explorando as cicatrizes da culpa e as ilusões da redenção.

O eixo da história se desenrola a partir de um erro de percepção cometido pela jovem Briony, cuja interpretação equivocada de um momento crucial entre sua irmã e um jovem apaixonado desencadeia uma cadeia de consequências irreversíveis. O tempo avança implacável, transportando os personagens da Inglaterra bucólica de 1935 aos horrores da Segunda Guerra Mundial, sem jamais diluir o peso da mentira original. Diferente de tantas narrativas que apostam na reparação como caminho para a redenção, aqui a expiação não se dá pela correção do passado, mas pela impossibilidade de apagá-lo.

A abordagem narrativa do filme é um dos seus trunfos mais impressionantes. Em vez de uma progressão linear convencional, a trama se fragmenta em perspectivas sobrepostas, fazendo uso magistral da metalinguagem para reconstruir memórias e desconstruir certezas. Essa estrutura não apenas enriquece a experiência do espectador, como também reforça a ideia central do romance: a percepção dos eventos é sempre maleável, sujeita a distorções e recalibrada pelo tempo. O roteiro de Christopher Hampton não se limita a traduzir a literatura para a tela, mas encontra no cinema um espaço próprio para narrar o indizível.

“Desejo e Reparação” impressiona pelo equilíbrio entre lirismo e brutalidade. A direção de Wright não se contenta em apenas embelezar a tragédia; cada enquadramento, cada escolha de luz e sombra, potencializa a dimensão psicológica dos personagens. A sequência em plano-sequência na praia de Dunquerque é um dos momentos mais arrebatadores da obra, condensando em minutos toda a devastação da guerra sem recorrer à grandiloquência convencional. Em contraste com “Dunkirk”, de Christopher Nolan, que enfatiza a estratégia militar e a tensão contínua, “Desejo e Reparação” humaniza o evento ao inseri-lo dentro de um drama pessoal inescapável, onde a guerra é tão destruidora no campo de batalha quanto nas vidas que arruína à distância.

No núcleo dramático, as atuações elevam ainda mais a densidade emocional do filme. James McAvoy entrega uma performance contida e devastadora, equilibrando paixão e resignação sem jamais recorrer a exageros. Keira Knightley, com sua elegância austera, contribui para a construção da dinâmica trágica do casal, ainda que em certos momentos sua presença pareça menos impactante. Já a figura de Briony, pivô de toda a catástrofe, é retratada em diferentes fases da vida, e cada interpretação adiciona camadas ao retrato de uma mulher que carrega o fardo de uma escolha irreversível.

O que torna “Desejo e Reparação” uma obra tão singular é sua recusa em oferecer respostas fáceis. Não há um momento de catarse, nem um alívio narrativo que acomode o espectador. A tentativa de reconstrução do passado falha não por falta de esforço, mas porque certas verdades, uma vez distorcidas, jamais podem ser reescritas. O filme entende a potência das palavras, mas também o silêncio devastador que as acompanha quando já não há como refazê-las. Assim, sua força reside não apenas no que se vê, mas no que se sente — no peso dos gestos interrompidos, nos olhares carregados de histórias não ditas, na consciência de que algumas cicatrizes nunca se fecham por completo.