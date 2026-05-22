Entre com o pé direito no fim de semana: comédia romântica com Ashton Kutcher e Zoe Saldaña, na Netflix

Percy Jones (Bernie Mac) passa boa parte de “A Família da Noiva” tentando proteger a filha de um casamento que ele sequer teve tempo de aceitar. O personagem recebe Theresa Jones (Zoe Saldaña) e Simon Green (Ashton Kutcher) durante um fim de semana importante para a família. Percy e Marilyn Jones (Judith Scott) estão celebrando a renovação de seus votos de casamento, cercados de parentes e amigos. Theresa aproveita a ocasião para apresentar oficialmente o namorado e anunciar o noivado. O problema aparece antes mesmo do jantar. Simon é branco e ela não avisou os pais sobre isso.

A surpresa desmonta completamente o ambiente preparado para a comemoração. Percy já seria desconfiado com qualquer homem interessado em sua filha. Quando Simon entra pela porta, sorridente, educado e claramente nervoso, o pai transforma a reunião familiar numa espécie de investigação doméstica. Bernie Mac sustenta boa parte do filme sozinho porque sabe transformar pequenos silêncios em ameaças desconfortáveis. Percy interrompe frases, observa cada gesto do rapaz e faz perguntas que parecem simples, mas escondem armadilhas constrangedoras.

Simon tenta agradar o tempo inteiro. Ashton Kutcher trabalha o personagem como alguém desesperado para causar boa impressão, embora tudo ao redor pareça colaborar para o fracasso. Ele derruba objetos, fala mais do que deveria e responde perguntas no pior momento possível. Quanto mais tenta se aproximar da família Jones, mais desajeitado fica. A situação piora porque Theresa acredita que bastaria apresentar o namorado para que todos aceitassem a novidade naturalmente. Ela demora para perceber que o pai está disposto a sabotar aquele relacionamento até o último minuto.

Um pai disposto a investigar

Percy não se limita às provocações durante o almoço ou aos comentários atravessados no quintal da casa. Ele decide investigar Simon por conta própria. Faz ligações, busca informações profissionais e descobre que o rapaz perdeu o emprego recentemente. O detalhe muda completamente o tamanho do conflito dentro da família. Simon escondeu a demissão de Theresa enquanto discutia casamento e futuro financeiro. Percy passa então a enxergar o namoro como uma ameaça concreta à estabilidade da filha.

Bernie Mac evita transformar Percy apenas num homem agressivo ou intolerante. O personagem exagera em muitos momentos, mas existe uma preocupação verdadeira por trás daquela vigilância exagerada. O problema é a forma como ele age. Percy humilha Simon diante da família inteira, invade assuntos particulares e tenta controlar cada conversa dentro da casa. Em vez de aproximar a filha, cria um ambiente sufocante que afasta Theresa pouco a pouco.

Zoe Saldaña aparece numa posição delicada porque Theresa fica presa entre dois homens igualmente orgulhosos. Ela ama Simon, mas percebe que o namorado escondeu informações importantes. Ao mesmo tempo, se irrita com a maneira como Percy trata qualquer decisão dela como um erro prestes a acontecer. Cada discussão familiar interrompe a preparação da renovação dos votos e transforma a comemoração num cenário de desgaste emocional.

Casamento feliz até segunda ordem

Enquanto Simon e Percy disputam espaço dentro da casa, Marilyn tenta impedir que o aniversário de casamento vire um desastre completo. Judith Scott trabalha a personagem com calma e paciência, quase como alguém acostumada a administrar as crises criadas pelo marido ao longo dos anos. Só que a situação foge do controle quando Percy insiste em tratar Simon como suspeito permanente.

As discussões entre Percy e Marilyn acabam revelando outro ponto importante do filme. O casamento deles também apresenta rachaduras antigas escondidas sob a aparência de estabilidade. A renovação dos votos deveria funcionar como reafirmação do relacionamento, mas acaba expondo ressentimentos acumulados. Marilyn se incomoda com a necessidade que Percy sente de controlar todos ao redor, inclusive a própria filha. Ele acredita estar protegendo Theresa. Ela enxerga um homem incapaz de aceitar que a filha cresceu.

Kevin Rodney Sullivan mantém o ritmo da narrativa sempre próximo das relações familiares. O diretor não transforma a questão racial num discurso pesado ou numa disputa agressiva o tempo inteiro. A tensão aparece mais nos gestos cotidianos, nas refeições silenciosas, nos comentários mal colocados e nos constrangimentos públicos. Existe até certa ironia no fato de Simon tentar desesperadamente agradar Percy enquanto o pai procura qualquer motivo para rejeitá-lo.

Constrangimento como combustível

Grande parte da força de “A Família da Noiva” vem dessas situações embaraçosas. Simon nunca consegue relaxar completamente. Há sempre um novo comentário atravessado, uma pergunta inconveniente ou uma tentativa de Percy de colocá-lo contra a parede diante dos parentes. Ashton Kutcher usa muito bem o desconforto físico do personagem. Simon parece ocupar espaço demais na sala e, ao mesmo tempo, sentir que não deveria estar ali.

Theresa não é uma personagem passiva. Ela reage, discute e enfrenta o pai quando percebe que o relacionamento está sendo tratado como piada familiar. Em alguns momentos, a personagem perde a paciência com Simon também, principalmente depois da descoberta sobre o emprego. Isso impede que a história fique presa apenas ao preconceito racial e leva os conflitos para problemas afetivos mais amplos, envolvendo confiança, orgulho e dificuldade de comunicação.

“A Família da Noiva” funciona melhor quando deixa os personagens presos dentro daquela casa durante o fim de semana. Cada refeição vira um pequeno campo de batalha emocional. Cada conversa privada corre risco de interrupção. Percy tenta preservar a autoridade de pai e chefe da família enquanto Simon procura apenas sobreviver ao encontro sem destruir o próprio noivado. Quando a renovação dos votos finalmente se aproxima, ninguém ali parece preocupado apenas com a cerimônia. O que realmente está em jogo é quem conseguirá sair daquela casa sem perder a própria dignidade.