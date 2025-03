Filme com Liam Neeson é o melhor suspense de ação que você verá esta semana na Netflix

Enquanto a maioria dos voos internacionais oferece apenas a previsibilidade do tédio ou algumas horas de descanso forçado, este filme transforma um Boeing 767 em um campo de batalha psicológico onde cada olhar e cada decisão podem selar destinos. A trama se desenrola sob a ótica de Bill Marks, um agente federal marcado por cicatrizes internas que tenta conter um inimigo invisível. Entre mensagens anônimas e ameaças que surgem a cada 20 minutos, a atmosfera claustrofóbica se intensifica, transformando um voo de rotina em um jogo letal onde ninguém é completamente inocente.

Diferente do arquétipo convencional do herói inabalável, Marks é um homem assombrado pelo passado, carregando consigo o peso de decisões erradas e vícios destrutivos. Sua caracterização transcende a figura do protagonista infalível, apresentando alguém cuja exaustão e desconfiança o tornam ao mesmo tempo perigoso e vulnerável. Pequenos gestos, como o olhar cauteloso ao redor da cabine ou o cuidado momentâneo com uma criança assustada, acrescentam camadas a essa personalidade fragmentada. Liam Neeson dá vida ao personagem com uma intensidade que vai além da ação física, equilibrando dureza e compaixão com maestria.

A direção de Jaume Collet-Serra transforma o espaço confinado da aeronave em um palco de tensão crescente, onde cada passageiro pode esconder uma ameaça e cada nova pista pode ser uma distração. O isolamento narrativo, sem cortes externos que aliviem a claustrofobia do ambiente, amplifica o suspense e mergulha o espectador nesse labirinto de incertezas. A cada reviravolta, a paranoia se espalha entre os personagens, e a urgência da situação se reflete na construção visual, que alterna entre enquadramentos opressivos e momentos de vertigem emocional.

O uso da tecnologia como ferramenta de tensão é um dos acertos mais eficazes do roteiro. As mensagens de texto, exibidas na tela de forma orgânica, substituem diálogos expositivos e criam uma rede de suspeitas que transforma cada passageiro em um possível antagonista. Essa abordagem contemporânea se sustenta pelo talento do elenco de apoio, com Julianne Moore assumindo uma presença intrigante, enquanto Michelle Dockery e Lupita Nyong’o contribuem para a imersão realista do ambiente aéreo, mesmo que suas participações sejam mais sutis.

No entanto, a trama, que se sustenta brilhantemente por boa parte da projeção, hesita ao oferecer um desfecho que não corresponde à densidade do mistério previamente estabelecido. A motivação do vilão, quando finalmente revelada, carece de complexidade e acaba enfraquecendo o impacto emocional do clímax. Mesmo assim, a condução narrativa mantém o ritmo e a intensidade, assegurando que o filme não perca seu impacto como um thriller eficiente, impulsionado por sequências de ação bem coreografadas e uma tensão sempre renovada.

Liam Neeson, que consolidou sua presença no gênero de ação com personagens que equilibram brutalidade e fragilidade emocional, entrega aqui uma performance que reforça sua capacidade de tornar qualquer narrativa mais instigante. Seu protagonismo não se limita a confrontos físicos, mas se estende à expressividade de um homem à beira do colapso, cuja persistência é ao mesmo tempo sua ruína e sua salvação. Poucos atores conseguem imprimir tanta autenticidade a figuras atormentadas sem cair na caricatura.

Muito mais do que um simples exercício de ação em espaço reduzido, este filme transforma um conceito familiar em uma experiência envolvente, sustentada por um protagonista complexo e uma atmosfera que nunca permite um momento de alívio. O resultado é um suspense afiado, onde cada turbulência é sentida pelo espectador e onde a tensão não termina nem mesmo quando o avião finalmente toca o solo. A altitude pode ser passageira, mas a adrenalina que a acompanha perdura muito além do último frame.