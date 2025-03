Estreia de Eddie Murphy no cinema, thriller policial com Nick Nolte é viagem nostálgica aos anos 80, na Netflix

Walter Hill sempre soube trabalhar a ação com uma brutalidade sem adornos e uma cadência narrativa que evita distrações supérfluas. Em “48 Horas”, ele cria um thriller policial que avança como um soco direto, impulsionado por uma dupla de protagonistas cujas diferenças não são apenas superficiais, mas fundamentais para a combustão constante do filme. Jack Cates (Nick Nolte), um detetive endurecido pelo álcool e pelo cinismo, é obrigado a formar uma aliança improvável com Reggie Hammond (Eddie Murphy), um vigarista tagarela que ganha 48 horas de liberdade para ajudar a capturar um criminoso fugitivo. O que poderia ser apenas mais uma história de caçada policial se torna uma obra emblemática, que redefiniu o conceito de “buddy cop movie” ao dar fricção real entre seus personagens centrais, sem aliviar a tensão com camaradagens fáceis ou reconciliações artificiais.

A química explosiva entre Nolte e Murphy se revela o eixo da trama. O filme não se contenta em apenas alinhar dois arquétipos opostos para gerar humor e conflitos previsíveis; ele se compromete a explorar o atrito entre eles de forma crua e, muitas vezes, desconfortável. Cates despeja insultos raciais sobre Hammond sem qualquer filtro, e este, por sua vez, responde com um sarcasmo afiado e uma confiança inabalável. Essa dinâmica, que poderia facilmente descambar para o grotesco ou o estereotipado, ganha complexidade porque Hill não se preocupa em tornar seus personagens imediatamente simpáticos — eles precisam conquistar o respeito um do outro ao longo da trama, e esse processo nunca é didático ou apressado.

Eddie Murphy, em sua estreia no cinema, injeta eletricidade no filme. Se Nolte personifica a dureza de um mundo policial impiedoso, Murphy encarna uma vivacidade que desestabiliza essa rigidez. Sua presença não apenas subverte as expectativas sobre como um criminoso deve se portar dentro desse subgênero, mas também desafia o próprio protagonista a reconsiderar sua visão do mundo. A cena em que Hammond assume o controle de um bar country racista não é memorável apenas pelo humor e pela desenvoltura de Murphy, mas pela forma como ilustra sua habilidade de transformar um ambiente hostil em um palco onde ele dita as regras. É nesse tipo de momento que “48 Horas” se destaca: não apenas pela ação e pelo ritmo, mas pela construção de poder dentro dos diálogos e das interações.

O filme também não economiza na violência, e Hill a emprega sem floreios, tornando as ruas de São Francisco um tabuleiro onde cada movimento pode ser letal. Os antagonistas, interpretados por James Remar e Sonny Landham, são figuras de presença ameaçadora, contribuindo para a sensação de urgência e perigo real. Aqui, a brutalidade não é estilizada; ela é suja, rápida e irrefutável. Esse tratamento confere peso à narrativa e evita que a trama caia na armadilha de se tornar uma mera sucessão de tiroteios e perseguições sem consequência.

O impacto de “48 Horas” ressoa para além da década de 1980. Ele estabeleceu uma fórmula que seria copiada exaustivamente em Hollywood, mas raramente com o mesmo nível de autenticidade. O que diferencia este filme das imitações posteriores é sua recusa em suavizar os conflitos que propõe. Mesmo sua continuação, “48 Horas – Parte 2”, lançada oito anos depois, não conseguiu capturar a crueza e o frescor do original. Isso porque o primeiro longa não depende apenas da ação ou do humor: ele se sustenta na combustão constante entre dois personagens que, apesar das circunstâncias, jamais deixam de se desafiar.

Nos dias de hoje, “48 Horas” seria um filme difícil de ser produzido sem sofrer atenuações para acomodar sensibilidades contemporâneas. O tom agressivo, os diálogos sem filtro e a falta de redenção explícita para seus protagonistas contrastam com o cinema policial mais palatável da atualidade. Mas é exatamente essa aspereza que garante sua permanência como um marco do gênero. Hill não tenta fazer concessões ou tornar seus personagens mais palatáveis; ele apenas os joga dentro de uma situação-limite e os deixa ferver. O resultado não é apenas um clássico do cinema de ação, mas um filme que permanece relevante justamente por sua recusa em ser domesticado.