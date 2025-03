Vince Vaughn e Owen Wilson vai te arrancar gargalhadas em comédia na Netflix que é como tirar férias dentro da cabeça

Com uma premissa que coloca dois veteranos das vendas em meio à cultura de inovação do Google, “Os Estagiários” se desenrola como uma comédia que, apesar de previsível, encontra sua força no carisma de seus protagonistas. Billy (Vince Vaughn) e Nick (Owen Wilson) são vendedores de relógios que, diante da obsolescência do setor, buscam um recomeço improvável ao se inscreverem no programa de estágio da gigante da tecnologia. Rodeados por uma geração mais jovem e altamente qualificada, a dupla precisa provar sua relevância em um ambiente que valoriza agilidade, conhecimento técnico e um tipo de competitividade que beira o absurdo.

O longa é uma jornada de adaptação e superação, na qual os protagonistas enfrentam desde desafios corporativos até atividades inusitadas, como uma partida de quadribol adaptada ao mundo real. A narrativa aposta em um humor acessível e em situações que subvertem a expectativa de que experiência de vida seja um elemento obsoleto frente à expertise tecnológica. Ainda que siga uma trajetória sem grandes reviravoltas, o filme equilibra comédia e mensagens motivacionais com eficiência suficiente para manter o espectador engajado.

Grande parte desse sucesso se deve à química entre Vince Vaughn e Owen Wilson, que reproduzem a dinâmica que os consagrou em colaborações anteriores. Vaughn assume o papel de falastrão incorrigível, enquanto Wilson traz seu carisma despreocupado, resultando em interações que sustentam a narrativa mesmo quando esta se torna previsível. O roteiro, coescrito por Vaughn, se apoia fortemente nas habilidades de improvisação dos atores, garantindo momentos cômicos espontâneos que compensam certas fragilidades estruturais da história.

O elenco de apoio adiciona camadas ao humor do filme, com destaques como Tobit Raphael, cuja interpretação de Yo-Yo, um prodígio introvertido com manias excêntricas, oferece algumas das cenas mais engraçadas. Dylan O’Brien compõe um contraponto eficaz como Stuart, um jovem pragmático cético quanto à capacidade dos protagonistas de se encaixarem no ambiente tecnológico. Tiya Sircar traz energia ao papel de Neha, uma personagem que, apesar do desenvolvimento limitado, contribui para a dinâmica da equipe. Por outro lado, Josh Brener começa bem como o líder do grupo, mas perde relevância quando sua trama se desvia para um arco romântico previsível. Max Minghella, como o arrogante Graham, é subutilizado, apresentando um antagonismo pouco explorado, enquanto Rose Byrne e Aasif Mandvi cumprem seus papéis sem grande impacto.

Embora “Os Estagiários” não se aprofunde na cultura corporativa do Vale do Silício com o mesmo olhar crítico de produções como “A Rede Social” ou “Jobs”, ele oferece uma visão bem-humorada sobre as transformações no mercado de trabalho e a adaptação à era digital. A escolha por um tom otimista e descomplicado faz com que o filme funcione mais como uma fábula contemporânea sobre reinvenção profissional do que como uma sátira contundente. A ausência de uma abordagem mais analítica, no entanto, não compromete sua proposta de entreter e oferecer ao público uma experiência leve e envolvente.

“Os Estagiários” vence pelo carisma de seu elenco e pela leveza de sua narrativa, entregando um humor que, embora sem surpresas, se mantém eficaz. É um filme que não pretende revolucionar o gênero, mas que se apoia no apelo de seus protagonistas para garantir uma experiência agradável, especialmente para aqueles que apreciam a dupla Vaughn e Wilson em sua zona de conforto.