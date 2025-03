Thriller com atuação digna de Oscar de Jude Law está no Prime Video e completa 37 dias no TOP 10 mundial

Entre as sombras densas das florestas do Noroeste Pacífico e a brutalidade crua de uma história que reverbera até os dias atuais, o thriller dirigido por Justin Kurzel emerge como um estudo intenso sobre radicalização e obsessão. Baseado em fatos reais, o filme acompanha a ascensão e a derrocada de “A Ordem”, um grupo supremacista branco que operou nos Estados Unidos nos anos 1980. A narrativa se ancora na perspectiva de Terry Husk, um agente veterano do FBI interpretado com intensidade contida por Jude Law, cuja investigação o coloca em rota de colisão com Bob Mathews, líder carismático e letal vivido por Nicholas Hoult em uma das performances mais perturbadoras de sua carreira. O embate entre os dois personagens conduz a trama por uma espiral de tensão crescente, elevando a carga psicológica e moral do longa.

A fotografia de Adam Arkapaw se destaca ao explorar o contraste entre a vastidão solene das paisagens naturais e os enclausuramentos claustrofóbicos onde se articulam os momentos mais intensos da narrativa. Os planos abertos reforçam o isolamento dos personagens, enquanto enquadramentos fechados capturam a paranoia e o fanatismo que permeiam suas interações. A trilha sonora de Jed Kurzel, com suas composições sutilmente inquietantes, amplifica essa atmosfera, transformando a experiência em algo quase hipnótico. Cada elemento da produção é meticulosamente alinhado para reforçar o desconforto e a tensão latente da história, sem apelar para exageros estilísticos.

A escolha de elenco se revela um dos trunfos do filme. Nicholas Hoult entrega um trabalho arrebatador, transitando com naturalidade entre a aparente afabilidade de um líder magnético e a frieza implacável de um extremista determinado. Sua performance confere ao personagem uma humanidade incômoda, tornando-o ainda mais ameaçador. Jude Law, por sua vez, constrói Terry Husk como um homem desgastado pela ineficiência das instituições que representa, equilibrando a obstinação profissional com a frustração crescente diante da apatia do sistema. Tye Sheridan e Jurnee Smollett também se destacam em papéis secundários, adicionando camadas de complexidade à investigação que sustenta a narrativa.

Momentos de impacto são pontuados ao longo do filme, sendo um dos mais memoráveis a cena visceral em que um corpo é desenterrado às mãos nuas, sem qualquer ferramenta. Esse tipo de detalhamento visual amplifica a sensação de urgência e brutalidade, elevando o realismo da trama. O ritmo da história, inicialmente contido, acelera conforme a caça ao líder extremista se intensifica, culminando em um terceiro ato eletrizante. A sequência do cerco ao motel, filmada de maneira crua e imprevisível, é um dos pontos altos da obra, subvertendo expectativas ao expor a vulnerabilidade dos personagens.

No que tange às camadas temáticas, o longa se revela uma análise contundente da ascensão do extremismo e suas ramificações na sociedade contemporânea. Sem recorrer a didatismos excessivos, a narrativa estabelece paralelos incômodos com eventos recentes, provocando reflexão sem entregar respostas fáceis. Entretanto, em alguns momentos, a conexão com acontecimentos contemporâneos, como o ataque ao Capitólio, se torna excessivamente direta, diluindo um pouco da sutileza da abordagem. Ainda assim, o filme acerta ao evitar estereótipos simplistas, tratando seus personagens como figuras complexas, ainda que repugnantes.

“A Ordem” se firma como um thriller político denso e bem executado, com rigor narrativo e força de suas performances. A ambientação cuidadosa,, aliada às escolhas visuais precisas, fortalece a imersão, enquanto a construção dos personagens, embora funcional, poderia se beneficiar de um aprofundamento maior em algumas figuras secundárias. No geral, é um filme que não apenas revisita um período turbulento da história dos Estados Unidos, mas também expõe as cicatrizes que ainda ecoam no presente.