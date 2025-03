Framboesa de Ouro 2025: Jerry Seinfeld recebeu 50 milhões para fazer o filme que é considerado um dos piores da história da Netflix

Entre um café da manhã reforçado e a luta pelo domínio de um nicho improvável, os Estados Unidos forjaram sua própria batalha cultural, muito além da rivalidade entre bacon e ovos. Jerry Seinfeld, com sua assinatura satírica e um olhar afiado para o absurdo, destrincha a construção de um ritual aparentemente banal, mas profundamente enraizado no imaginário coletivo: a consagração do café da manhã industrializado como uma instituição quase sagrada.

“A Batalha do Biscoito Pop-Tart”, disponível na Netflix, transforma a gênese de um lanche açucarado em uma narrativa que mistura críticas sociais, choque corporativo e uma leitura mordaz sobre a mutação dos valores americanos. Como um bufê de hotel onde se encontram croissants e pão de queijo, a trama incorpora temas que vão da segregação racial à adaptação forçada da indústria cultural às mudanças de comportamento da sociedade. Sem medo de esbarrar nas mazelas históricas do país, o filme investe na fábula da disputa entre Kellogg’s e Post pela supremacia do paladar infantil, culminando na criação do Pop-Tart em 1964.

O roteiro, assinado por Seinfeld em parceria com Spike Feresten e Andy Robin, não hesita em escarafunchar as contradições de uma nação construída sobre um paradoxo: a celebração da fartura sob o peso de desigualdades latentes. A partir de uma competição industrial que poderia soar trivial, a obra desvela a voracidade do capitalismo e as engrenagens nem sempre limpas que moldam o desejo do consumidor. A ascensão de um simples biscoito pré-cozido revela-se, assim, uma pequena revolução, análoga à transformação dos cereais matinais em símbolos de um estilo de vida.

Dentro desse embate, há sempre um preço a pagar, e ele se reflete nas fissuras de uma sociedade que enxerga o declínio intelectual como um caminho sem volta. Ódio gratuito e insensibilidade disputam espaço com a nostalgia açucarada de uma era em que soluções fáceis — e altamente calóricas — prometiam anestesiar angústias profundas. Entre debates sobre autenticidade e manipulação, paira a incômoda certeza de que, na terra da abundância, a fome nunca é só física.

No centro da história, um garoto perdido diante da promessa dourada estampada na embalagem de um Pop-Tart simboliza o dilema central da narrativa. Enquanto ele deposita sua última esperança no ritual de abrir o invólucro plástico, um observador cético desmancha o encanto, classificando o ato como um reflexo da fragilidade emocional de uma geração que busca consolo no açúcar. A cena encapsula o tom do filme: tragicômico, irônico e absurdamente real.

George, o pequeno sonhador vivido por Isaac Bae, e Bob Cabana, o impiedoso executivo da Kellogg’s encarnado por Seinfeld, funcionam como guias nessa jornada entre o pastelão e a crítica social. O longa se desenrola como um espetáculo visual que, embora interpretado por atores reais, flerta com a estética da animação de cores saturadas e humor exagerado.

Um dos momentos mais emblemáticos surge na cena em que Cabana e Donna Stankowski, a secretária interpretada por Melissa McCarthy, elaboram um cálculo de impacto histórico: o “átomo do café da manhã”. A alusão ao gênio de Einstein não é gratuita, e a sequência, carregada de absurdo, sintetiza o espírito do filme. Entre o caos e a criatividade, “A Batalha do Biscoito Pop-Tart” constrói um besteirol que, ao mesmo tempo, diverte e inquieta, sem jamais perder a mão no equilíbrio entre humor e crítica.