As 5 séries mais assistidas da Netflix em 2025 até agora

Nos últimos anos, a Netflix tem ampliado sua presença no mercado de streaming com produções originais que alcançam audiências globais. Em 2025, a plataforma mantém essa estratégia com séries que exploram temas como política, tecnologia, dramas psicológicos e thrillers de sobrevivência, refletindo mudanças no consumo de entretenimento.

Entre as produções mais assistidas até agora, destacam-se títulos que combinam suspense e ação. “Round 6” continua relevante, enquanto novas séries como “Cassandra” e “Dia Zero” abordam questões contemporâneas relacionadas à tecnologia e segurança digital. Adaptações literárias, como “Que Falta Você Me Faz”, ampliam o alcance de histórias que transitam do papel para as telas.

As séries de 2025 não apenas acompanham tendências do entretenimento digital, mas também influenciam o mercado e a forma como o público consome conteúdo. O impacto dessas produções se reflete no engajamento dos espectadores e na expansão do catálogo da plataforma, consolidando a Netflix como um dos principais players do setor.

Round 6 — Hwang Dong-hyuk Divulgação / Netflix A série sul-coreana “Round 6” retrata 456 pessoas endividadas que participam de jogos infantis mortais em busca de um prêmio bilionário. Cada derrota resulta em morte, expondo o lado mais sombrio da humanidade. A produção combina suspense, crítica social e tensão psicológica, cativando o público com reviravoltas impactantes.

O Agente Noturno — Shawn Ryan Divulgação / Netflix Peter Sutherland, um agente do FBI de baixo escalão, trabalha no turno da noite em uma linha telefônica de emergência que raramente toca. Ao receber uma ligação desesperada, ele se envolve em uma conspiração ligada à Casa Branca. Fugindo de ameaças, Peter une forças com Rose, uma jovem em perigo, e precisa desvendar segredos antes que seja tarde demais. A série oferece ação eletrizante e intrigas políticas.

Cassandra — Benjamin Gutsche Divulgação / Netflix Na minissérie alemã “Cassandra”, uma família se muda para a primeira casa inteligente do país, que ficou 50 anos abandonada. A residência é gerenciada por Cassandra, uma assistente virtual de inteligência artificial que auxilia na organização da casa e na rotina dos moradores. No entanto, Cassandra ultrapassa todos os limites possíveis para garantir que a família permaneça na casa, controlando suas vidas de maneiras inesperadas.

Que Falta Você me Faz — Victoria Asare-Archer Divulgação / Netflix Baseada no romance policial homônimo de Harlan Coben, a minissérie britânica “Que Falta Você Me Faz” acompanha a detetive Kat Donovan, que, onze anos após o desaparecimento de seu noivo Josh, o encontra em um aplicativo de relacionamentos. Ao investigar essa descoberta, Kat se envolve em uma conspiração sombria que pode estar conectada ao assassinato de seu pai, levando-a a enfrentar perigos inesperados enquanto busca a verdade.