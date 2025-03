Ação que mistura comédia e romance, com Chris Evans e Ana de Armas, é receita para o sucesso e está no TOP10 mundial da Apple TV+

Nem sempre a força de um filme está na inovação de sua narrativa. Algumas produções conquistam o público justamente por oferecerem uma experiência despretensiosa, sem grandes ambições conceituais, mas plenamente eficazes em seu propósito: entreter. Esse é o caso desta aventura repleta de ação, que não busca reinventar o gênero ou subverter expectativas, mas sim envolver o espectador com sequências eletrizantes, uma estética vibrante e uma química inegável entre seus protagonistas. O que falta em imprevisibilidade é compensado pelo dinamismo da execução e pela energia do elenco.

Chris Evans e Ana de Armas, que já haviam compartilhado a tela em “Entre Facas e Segredos”, repetem a parceria com desenvoltura, sustentando boa parte da dinâmica da trama. Enquanto Ana de Armas exibe carisma e destreza nas cenas de ação, consolidando-se como uma protagonista magnética, Evans, por sua vez, assume um papel que inverte as convenções tradicionais do gênero. Distante da postura heroica que o tornou célebre, seu personagem assume uma vulnerabilidade incomum a protagonistas masculinos em filmes desse tipo. Embora alguns possam sentir falta de uma química mais visceral entre os dois, especialmente quando comparada à sintonia cômica que Evans demonstrou em “Um Laço de Amor” ao lado de Jenny Slate, o duo entrega momentos envolventes que impulsionam a narrativa.

O enredo não se sustenta de reviravoltas elaboradas, mas compensa a previsibilidade com uma execução ágil e um design de produção caprichado. O constante deslocamento entre locações internacionais contribui para a sensação de grandiosidade, evocando o espírito de títulos como “True Lies” e “Encontro Explosivo”. No entanto, a generosidade do trailer em revelar momentos-chave enfraquece o impacto de algumas cenas, reduzindo a surpresa ao longo do percurso. Ainda assim, o filme se mantém forte pela energia ininterrupta e pela forma como mescla humor e ação sem perder o ritmo.

Apesar das críticas que apontam para uma falta de profundidade, avaliações excessivamente severas parecem ignorar a proposta essencial da produção. Filmes como este não se propõem a desafiar a lógica ou apresentar reflexões complexas; seu mérito está em oferecer entretenimento puro, com cenas de ação coreografadas de maneira extravagante e humor pontual que evita o exagero. Participações especiais inesperadas adicionam camadas de irreverência, tornando a experiência ainda mais divertida. Para quem busca inovação e subversão, a narrativa pode soar insuficiente. Mas para aqueles que desejam apenas embarcar em uma aventura empolgante e descomplicada, o filme entrega exatamente o que promete.

A verdade é que há espaço para diferentes tipos de histórias dentro da indústria cinematográfica. Enquanto algumas produções se destacam por sua profundidade e complexidade, outras cumprem um papel igualmente válido ao proporcionar uma fuga momentânea da realidade. Este longa, disponível no Apple TV+, é um lembrete de que, às vezes, o maior mérito de um filme está na sua capacidade de entreter sem maiores pretensões — e nisso, ele acerta em cheio.