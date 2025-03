Os 5 filmes mais assistidos de 2025 na Netflix

La Dolce Villa (2025), Mark Waters

Giulia Parmigiani / Netflix

A rotina controlada de um empresário bem-sucedido se desfaz quando ele viaja à Itália com um único propósito: impedir que sua filha comprometa sua fortuna ao restaurar uma vila antiga. No entanto, o plano sofre reviravoltas quando o charme do local e a energia vibrante da Toscana o envolvem. Em meio a ruínas e paisagens deslumbrantes, ele se vê confrontado por sentimentos que há tempos evitava, dando início a uma transformação inesperada. Enquanto tenta cumprir sua missão, ele se depara com uma mulher cuja paixão pela vila desafia sua visão pragmática do mundo. O encontro, marcado por diálogos intensos e momentos de ternura, o leva a redescobrir o amor e a reconsiderar o que realmente significa viver plenamente. Sob o céu romântico do Dia dos Namorados, ele percebe que certos destinos não podem ser evitados, e que, às vezes, perder o controle é o caminho para encontrar o que sempre esteve ausente.