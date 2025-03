Inspirado em Noites Brancas, de Dostoiévski, filme com Gwyneth Paltrow e Joaquin Phoenix, é uma das obras-primas do Prime Video

Leonard Kraditor é um homem que vaga pelos escombros de suas próprias incertezas, oscilando entre o desejo e os limites impostos pela realidade. O filme “Amantes”, dirigido com precisão por James Gray, mergulha nesse terreno emocional com intensidade e desconforto, transformando um dilema aparentemente banal — a escolha entre duas mulheres — em um estudo sobre fragilidade e conflito interno. Ao evitar atalhos narrativos e simplificações dramáticas, Gray constrói uma experiência densa e repleta de nuances, capturando a instabilidade inerente ao afeto humano.

Joaquin Phoenix interpreta Leonard com um misto de vulnerabilidade e inquietação, retornando à casa dos pais em Brighton Beach após um término devastador. Mas o refúgio familiar, em vez de restaurá-lo, amplifica sua sensação de paralisia. O pôster envelhecido de “2001 — Uma Odisseia no Espaço” no quarto não é um mero adorno: representa um percurso interrompido, um destino inalcançado. Ruth e Reuben, vividos com delicadeza por Isabella Rossellini e Moni Moshonov, não caem em estereótipos comuns ao retrato da maternidade judaica no cinema americano. Ruth é atenta sem ser invasiva, amorosa sem sufocar deliberadamente. É essa sutileza que torna ainda mais complexo o dilema emocional do protagonista.

O drama de Leonard se desenrola entre duas figuras femininas que simbolizam direções opostas. Sandra, interpretada por Vinessa Shaw, é a promessa de estabilidade e acolhimento. Seu afeto não se resume à segurança previsível oferecida pelo ambiente familiar e cultural; ela demonstra uma percepção profunda das angústias de Leonard, sendo mais do que um porto seguro, mas alguém que o compreende além da superfície.

Do outro lado, Michelle, vivida por Gwyneth Paltrow, encarna o desconhecido, a fuga, a ideia sedutora de reinvenção. Mais do que um objeto de desejo, é um reflexo das aspirações frustradas de Leonard. No entanto, sob a aparência de liberdade, ela mesma se encontra presa em seus próprios ciclos destrutivos. Leonard, cego pela ilusão de um amor que parece libertá-lo, ignora os sinais de que essa paixão talvez seja apenas um espelho de sua própria desorientação.

Gray constrói uma narrativa visual que transita entre o realismo contemporâneo e uma estética clássica, evocando grandes melodramas do cinema americano sem recorrer à nostalgia gratuita. O uso de elementos do cotidiano — desde os celulares até as paisagens urbanas — não rompe a sensação de atemporalidade, mas reforça a universalidade dos dilemas apresentados. Há ecos de “Marty”, de Delbert Mann, e de personagens de Philip Roth, em uma fusão entre a inquietação moderna e a tradição dos dramas sentimentais de décadas passadas.

O protagonista compartilha com figuras icônicas da literatura e do cinema uma inquietação existencial que o coloca em um limbo entre o compromisso e a vontade de escapar. Assim como os personagens de “Gomorra”, de Matteo Garrone, Leonard se vê preso a um ciclo inescapável, ainda que suas amarras sejam emocionais e não estruturais. A suposta liberdade que tanto busca se revela, no fim, apenas outra forma de prisão, pois suas limitações mais cruéis não vêm de fora, mas das próprias escolhas e inseguranças que o impedem de seguir adiante.

É na exposição desse conflito irresolúvel que reside a força do filme. Gray não oferece respostas fáceis ou soluções catárticas; em vez disso, aprofunda a sensação de que certas tensões nunca se dissolvem completamente, permanecendo como parte essencial da experiência humana. O protagonista não encontra um desfecho libertador, mas uma compreensão amarga de que a luta entre desejo e realidade é um embate contínuo, um peso que cada indivíduo carrega sem promessa de resolução.

Ao evitar sentimentalismos fáceis e conduzir o espectador a um mergulho incômodo na vulnerabilidade do personagem, o filme se revela uma experiência singular. Leonard não é apenas um homem dividido entre duas escolhas, mas um reflexo de todos aqueles que, em algum momento, se veem diante de um abismo emocional onde cada possibilidade parece carregar consigo tanto promessa quanto perda.