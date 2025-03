Os 10 maiores cachês de Hollywood: os atores e atrizes mais bem pagos do cinema

Dwayne Johnson — Operação Natal — US$ 88 milhões

Divulgação / Prime Video

No Natal mais caótico de todos os tempos, um agente secreto de elite (Dwayne Johnson) precisa unir forças com um rebelde improvável (Chris Evans) para salvar Papai Noel de um grupo de mercenários que quer acabar com o espírito natalino. Entre perseguições alucinantes, reviravoltas eletrizantes e muita ação, a dupla descobre uma conspiração milenar que pode mudar para sempre as festividades de fim de ano. Misturando aventura, humor e adrenalina, “Red One” reinventa o gênero natalino com sequências explosivas e um protagonista que faz até o Polo Norte tremer.