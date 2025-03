Os 12 vencedores do Oscar 2025 como os 12 signos do zodíaco: descubra qual filme combina com você

O Oscar 2025 coroou 12 produções inesquecíveis, cada uma com uma identidade única, capaz de despertar emoções, reflexões e paixões distintas no público. Assim como os signos do zodíaco, os filmes vencedores possuem características marcantes, indo desde narrativas intensas e transformadoras até histórias leves e inspiradoras. Cada um deles se conecta com traços de personalidade específicos, refletindo energia, sensibilidade, ousadia ou mistério, tornando a experiência cinematográfica ainda mais pessoal.

Seja você alguém movido pela ação e desafios, fascinado por histórias de poder e estratégia, ou um sonhador que se emociona com enredos sensíveis, existe um filme que traduz exatamente sua essência. Ao associar os 12 vencedores do Oscar às características de cada signo, fica mais fácil encontrar aquela produção que vai te envolver do começo ao fim. Descubra qual deles combina com você e prepare-se para uma experiência cinematográfica alinhada com a sua personalidade.

Áries (21/03 — 19/04) → Duna: Parte 2 Áries é regido por Marte, um signo destemido e combativo, sempre pronto para desafios. “Duna: Parte 2” é uma escolha perfeita para arianos, pois traz batalhas épicas, heroísmo e liderança intensa. O filme acompanha Paul Atreides em sua jornada de vingança e estratégia, exigindo coragem para enfrentar inimigos formidáveis. Assim como os arianos, o protagonista não teme lutar pelo que acredita, tornando esta uma história de determinação e força imbatíveis.

Touro (20/04 — 20/05) → O Brutalista Taurinos apreciam histórias intensas, com estética marcante e temas profundos. “O Brutalista” é um drama visualmente impactante sobre um arquiteto e sua luta para concretizar seu legado. O signo de Touro valoriza a persistência e o trabalho árduo, assim como o protagonista, que enfrenta desafios para transformar sua visão artística em realidade. O ritmo do filme é contemplativo, permitindo que o taurino mergulhe em uma história de construção, ambição e estética refinada.

Gêmeos (21/05 — 20/06) → Anora Gêmeos é curioso, versátil e adora histórias com múltiplas camadas. “Anora” acompanha uma jovem que se vê em meio a um turbilhão de emoções e reviravoltas inesperadas. A narrativa é ágil, cheia de diálogos afiados e situações imprevisíveis, exatamente como os geminianos gostam. O filme desafia a percepção da protagonista sobre o mundo, o que se alinha ao espírito inquieto e explorador de Gêmeos, que está sempre pronto para o inesperado.

Câncer (21/06 — 22/07) → Ainda Estou Aqui Câncer é o signo das emoções profundas e da nostalgia. “Ainda Estou Aqui” é um drama emocionante que toca temas de memória, identidade e pertencimento, elementos que ressoam fortemente com cancerianos. O filme explora a jornada de um personagem que busca conexões familiares e reconciliação com o passado, trazendo uma narrativa sensível que dialoga com o signo mais sentimental do zodíaco. Prepare-se para um filme que toca o coração e pode arrancar lágrimas.

Leão (23/07 — 22/08) → Wicked Leão é dramático, adora brilho e histórias grandiosas. “Wicked”, com sua abordagem musical e estética deslumbrante, é um filme feito para leoninos. A jornada das protagonistas, com temas de amizade, aceitação e superação, reflete a energia forte e carismática de Leão. Com números musicais cativantes e visuais espetaculares, este é o tipo de filme que permite aos leoninos se perderem em uma história de grandeza e encanto, exatamente como gostam.

Virgem (23/08 — 22/09) → The Only Girl in the Orchestra Virginianos apreciam histórias baseadas em fatos reais, com personagens disciplinados e que buscam excelência. “A Única Mulher na Orquestra” retrata a trajetória de uma musicista que desafiou as barreiras do conservadorismo para se destacar em um meio dominado por homens. O filme é preciso, meticuloso e inspira pelo esforço e dedicação da protagonista, algo que os virginianos admiram. Uma história real e inspiradora, cheia de detalhes e significado.

Libra (23/09 — 22/10) → Emilia Pérez Librianos adoram histórias sobre relações humanas, dilemas morais e estética refinada. “Emilia Pérez” é um drama sofisticado e sensível, que trata de identidade e transformação, combinando temas de justiça e arte. O signo de Libra valoriza o equilíbrio e a harmonia, e o filme explora como os personagens lidam com suas escolhas e buscas por um mundo mais justo. Com visuais elegantes e uma trama emocionalmente envolvente, este filme é um deleite para librianos.

Escorpião (23/10 — 21/11) → A Substância Intenso, misterioso e fascinado pelo desconhecido, Escorpião se identifica com histórias que exploram o psicológico humano e os limites da transformação. “A Substância” é um thriller provocante sobre mudanças corporais e identidade, com uma atmosfera sombria e visceral. O signo de Escorpião adora narrativas que mergulham no lado obscuro da mente e do corpo, e este filme desafia a percepção do espectador com cenas impactantes e questionamentos profundos.

Sagitário (22/11 — 21/12) → I’m Not a Robot Sagitário ama a liberdade, a inovação e histórias que desafiam as normas. “I’m Not a Robot”, vencedor de Melhor Curta-Metragem Live-Action, é uma narrativa inteligente e criativa que reflete o espírito aventureiro e curioso dos sagitarianos. O filme brinca com questões tecnológicas e identidade, oferecendo um enredo intrigante e provocador, algo que os sagitarianos, com sua mente aberta e exploradora, vão adorar assistir.

Capricórnio (22/12 — 19/01) → Conclave Capricornianos são estratégicos, ambiciosos e valorizam histórias de poder e planejamento. “Conclave” é um thriller político que acompanha as intrigas por trás da escolha de um novo Papa, explorando jogos de influência e manipulação. O signo de Capricórnio se identifica com narrativas que envolvem ascensão, desafios e inteligência, e este filme oferece exatamente isso: um olhar analítico e intrigante sobre o mundo do poder e da tradição.

Aquário (20/01 — 18/02) → No Other Land Aquarianos valorizam a inovação e questões sociais, e “No Other Land”, vencedor de Melhor Documentário, é um filme que explora narrativas transformadoras sobre direitos humanos. O signo de Aquário é conhecido por seu espírito visionário e engajado, e esse documentário toca exatamente nesses pontos. Com um olhar crítico sobre mudanças sociais e políticas, o filme instiga os aquarianos a refletirem sobre o impacto coletivo de suas ações.