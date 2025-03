Indicado a 128 prêmios, o suspense considerado por cientistas como um dos mais agonizantes da história do cinema está de volta à Netflix

Desprovido de sustos fáceis, “Um Lugar Silencioso” insere o espectador em uma narrativa que exige atenção e envolvimento, sem concessões ao conforto do previsível. John Krasinski constrói uma experiência cinematográfica que respeita a inteligência do público, recusando atalhos óbvios para o medo. Ao contrário de tantas produções do gênero, o filme sugere que a plateia deve demandar mais do que sustos mecânicos — principalmente quando se trata de terror. O roteiro, assinado pelo próprio Krasinski em colaboração com Bryan Woods e Scott Beck, centra-se em uma família forçada a sobreviver em um mundo onde o silêncio não é apenas recomendável, mas vital.

Krasinski interpreta Lee Abbott, um pai determinado a proteger sua esposa, Evelyn (Emily Blunt), e seus três filhos: Marcus (Noah Jupe), Regan (Millicent Simmonds) e o caçula, vivido por Cade Woodward. O planeta foi assolado por criaturas letais, caçadores implacáveis guiados exclusivamente pelo som. Para seguir vivos, os Abbott precisam ser meticulosos a cada passo, a cada suspiro. Regan, por ser surda, adapta-se com naturalidade à necessidade de silêncio, e a atriz Millicent Simmonds, que compartilha essa condição fora da ficção, entrega uma interpretação de notável intensidade, conferindo à trama um grau adicional de veracidade.

A história se inicia de maneira abrupta: uma tela negra informa que o que se vê ocorre no dia 89 da invasão. O cenário de desolação se impõe de imediato. Silêncio absoluto. Os Abbott caminham entre as ruínas de um mercado, movendo-se com a delicadeza de quem pisa sobre vidro. Procuram mantimentos, remédios — Marcus está doente. Tudo é feito sem ruído, um acordo tácito entre os sobreviventes. No entanto, a lógica brutal do ambiente não permite margem para erros: um deslize custa caro.

Krasinski trabalha a ideia do silêncio como elemento de tensão e, ao mesmo tempo, de sobrevivência. Os personagens não usam sapatos, evitam até mesmo um suspiro fora de hora. Ao longo da jornada, o temor de Lee beira o desespero, sua obsessão pelo silêncio sugere paranoia ou, talvez, uma percepção mais apurada da ameaça. A cidade fantasma se impõe como um aviso: tudo já foi varrido, e os que restaram apenas postergam o inevitável. Assim, o tempo passa. Um ano se esvai no mesmo compasso silencioso e letal.

Longe de proporcionar alívio, a passagem temporal apenas complica as coisas. Evelyn está grávida, e o parto iminente representa um desafio insuperável: como trazer ao mundo um bebê sem ruído? As dúvidas comuns a qualquer gestante se amplificam neste cenário impiedoso. Existirá futuro? Vale a pena persistir? Lee, por sua vez, mantém-se obstinado em encontrar uma solução, devorando jornais e estudos científicos, qualquer pista que sugira uma fraqueza nas criaturas. A busca por respostas se torna um reflexo da desesperança de um homem que tenta equilibrar ciência e fé, lógica e instinto, enquanto o mundo desmorona.

O terror de criaturas predatórias que deslocam o homem de seu posto soberano no planeta não é novidade, mas Krasinski o ressignifica com inteligência. O conceito de um inimigo implacável que caça pelo som já encontrou variações em outras obras, e há paralelos evidentes com ficções marcantes do século XX. “Duna” (1984), de David Lynch, antecipou a ideia de uma ameaça que transforma a comunicação em uma fraqueza; já a releitura de Denis Villeneuve em 2021 intensificou sua carga filosófica. “Um Lugar Silencioso”, embora enraizado no gênero, carrega uma profundidade rara. Seu subtexto permite múltiplas leituras: da fragilidade humana diante de forças incontroláveis à necessidade de união para resistir. Há ainda um comentário sutil sobre a relação do homem com o ambiente e sua constante negligência em preservar aquilo que o sustenta. Krasinski, sem recorrer a moralismos, constrói um filme que provoca reflexão ao mesmo tempo que mantém o espectador em estado de alerta.

O cinema de terror, quando bem conduzido, se presta a mais do que provocar sustos: é uma ferramenta para elaborar medos primitivos e conjecturar sobre futuros indesejáveis. Krasinski explora essa potência ao máximo, construindo uma história na qual os monstros são apenas um detalhe de um horror maior — o medo de perder tudo e não ter para onde correr.