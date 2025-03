Seu feriado acaba de ganhar o motivo perfeito para não sair do sofá: o melhor filme de ação dos últimos 5 anos já está na Netflix

Desde que Michael Bay lançou “Os Bad Boys” há quase três décadas, o público testemunhou uma progressiva transformação não apenas da franquia, mas também do próprio gênero policial hollywoodiano. O filme mais recente, “Bad Boys para Sempre”, dirigido pelos marroquino-belgas Adil El Arbi e Bilall Fallah, marca tanto uma continuidade como uma ruptura significativa em relação ao passado. Mantendo intactos os ingredientes tradicionais — como perseguições frenéticas, diálogos espirituosos e cenas explosivas —, o longa-metragem revela também uma surpreendente maturidade narrativa. Pela primeira vez sem a presença ostensiva de Bay, a dupla de diretores trouxe nuances dramáticas mais profundas e uma sensibilidade incomum ao roteiro, conferindo à obra uma complexidade emocional que ultrapassa o mero entretenimento.

A história encontra os icônicos detetives Mike Lowry (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) em uma fase particularmente delicada de suas vidas. Ao mesmo tempo em que Marcus assume pela primeira vez o papel de avô, considerando seriamente a aposentadoria, Mike enfrenta uma quase fatalidade que o força a repensar sua abordagem ao trabalho e à vida pessoal. Os protagonistas, agora cinquentões, são constantemente confrontados com o peso da idade, um tema explorado de forma inteligente e irreverente nas piadas que pontuam o roteiro. A inevitável modernização tecnológica que permeia a polícia contemporânea, representada pela Aliança de Miami: Manobras e Operações (AMMO), liderada pela investigadora Rita (Paola Nuñez), coloca os experientes detetives em um contraste divertido e revelador com a equipe jovem e tecnologicamente avançada. Esse choque geracional não apenas diverte como enriquece o debate sobre relevância, adaptação e legado.

A trama, inteligentemente estruturada por Chris Bremmer, Joe Carnahan e Peter Craig, entrelaça habilmente ação e drama, apresentando um arco narrativo consistente que transcende as simples expectativas de uma sequência cinematográfica lucrativa. O antagonismo personificado pela vilã Isabel Aretas (Kate del Castillo) e seu filho Armando Armas (Jacob Scipio) introduz uma dimensão pessoal inesperada, envolvendo diretamente Mike em questões do seu passado amoroso e profissional. A perspectiva de que Armando possa ser filho de Mike adiciona um peso emocional e moral à narrativa, garantindo que as cenas de ação e os momentos de tensão sejam permeados por um sentimento genuíno de conflito interno, arrependimento e redenção.

A direção de El Arbi e Fallah destaca-se pelo equilíbrio raro entre grandiosidade visual e introspecção dramática. O uso intenso da tecnologia cinematográfica, evidenciado em sequências de tirar o fôlego como o plano-sequência inicial sobre Miami Beach, conduz o público imediatamente ao ambiente vibrante e caótico do filme. Paralelamente, a dupla imprime uma carga dramática que humaniza profundamente seus protagonistas. Smith e Lawrence, em atuações maduras e sensíveis, transitam com facilidade invejável entre ação, comédia e drama, enriquecendo a narrativa e impedindo que caia no vazio dos clichês típicos do gênero.

Com um orçamento robusto de 90 milhões de dólares e sendo o maior sucesso de bilheteria do ano de sua estreia — apesar do contexto singular da pandemia — “Bad Boys para Sempre” reafirma-se como um fenômeno cultural e comercial, garantindo o retorno de seus diretores e protagonistas em uma quarta produção já anunciada. Contudo, essa nova sequência levanta questionamentos pertinentes sobre a real necessidade de perpetuação de uma trama que, para muitos, já atingiu seu ápice em termos de desenvolvimento emocional e narrativo. Independentemente dessas inquietações, o legado deixado por esta terceira parte permanece inquestionável: o filme humanizou e sofisticou uma franquia até então associada principalmente à adrenalina e ao entretenimento superficial, estabelecendo-se como referência de como renovar uma história sem perder sua essência fundamental.