O melhor filme de ação de 2025 acaba de chegar à Netflix! Se você gostou de John Wick e Kill Bill, este é imperdível

As sagas de homens irascíveis, que se de uma hora para a outra decidem mudar de vida, começam pelos motivos mais excepcionais, mas sempre têm um propósito em comum: frisar a necessidade de recuperar os vínculos com o que eram desde antes que soubessem o que o destino faria deles. Eles se perdem pelos descaminhos que surgem como atalhos enganosos para a felicidade, da mesma forma que existem os que não se conformam com aquilo que todos julgam como o natural, e dessa luta emergem as tramas de sofrimento e resistência de que é feita a própria humanidade e que conferem significado ao gênero humano.

“Demon City”, a adaptação de Seiji Tanaka para a série de mangás “Onigoroshi” (“matador de demônios”, em tradução literal; 2022), de Masamichi Kawabe, é uma espécie de fusão com personalidade de “John Wick” (2014-2023) e “Kill Bill” (2003-2011), hábil em capturar esse espírito de verdadeira comoção em torno de uma história que emula uma realidade bastante específica do submundo. O roteiro de Tanaka afina as loucuras do protagonista ao caráter dos heróis e semideuses impolutos ovacionados pelo cinema, meio caminho andado quanto a seduzir o público.

Valores caros à civilização, sem os quais todos já teríamos soçobrado em meio a conflitos armados cada vez mais frequentes, relações íntimas marcadas pelo abuso e pela psicopatia, a justa descrença quanto a alguma evolução, precisam ser permanentemente resgatados para que não nos esqueçamos da nossa humana condição, desventurada em essência, porém cheia de fantasiosas possibilidades. Um dos maiores desafios que viver em sociedade implica é descobrir em si mesmo algum predicado misterioso, que só nosso próprio espírito indevassável conhece, e fazê-lo percebido por todos, mas não de qualquer maneira.

Se o mundo fosse um imenso campo onde só florescesse o bom, o belo e o justo, ou ao menos um lugarzinho cada vez mais abafado no qual todos soubessem de suas obrigações e colocassem-nas em prática, sem esperar nada de quem quer que seja, mas vivendo apenas de acordo com o que manda a lei, histórias como essa não fariam sentido. Depois de mais de 150capítulos em mais de 15 volumes, lançados desde 2020, o diretor-roteirista aposta num matador de aluguel que torna ao velho ofício quando a esposa e o filho são brutalmente assassinados. Lutas coreografadas com esmero são a cereja desse bolo sangrento, no qual Shûhei Sakata, o anti-herói vivido por Tôma Ikuta, enfrenta a Kimen-gum, a organização secreta que está por trás de sua desgraça. Tanaka guarda alguns mistérios durante os 106 protocolares minutos de filme, não muito disposto a contrariar a plateia. No mais, “Demon City” é um bom passatempo.