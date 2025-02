O filme que levou 143 milhões de pessoas aos cinemas e arrecadou R$ 4,4 bilhões acaba de chegar à Netflix

A paixão nivela a humanidade por baixo. Inexplicavelmente, ficamos todos desnorteados, tolos, estúpidos quando o cupido faz das suas, e nem precisa ser conosco. Basta que alguém passe como se a um palmo do chão, com aquela cara de quem viu o tal passarinho verde (ou azul, ou rosa, a depender da preferência), que um contentamento pela alegria do outro se instala, fazendo mais tomados de amor os que já amam e meio invejosos aqueles que ainda buscam a tampa da sua panela. Se arrumar um amor para a vida inteira está cada vez mais difícil, é melhor deixar de lado aquelas estratégias mirabolantes e ir com calma, sem nenhuma grande pretensão.

O amor, como se sabe, não obedece a regras e, por evidente, há a chance de uma brincadeira tola seguir para o altar. O mais divinamente humano dos sentimentos capturou Peter Parker, que continua imerso em caos, tentando salvar o mundo de bandidos inescrupulosos e ávidos por multiplicar suas fortunas, feito os mandachuvas da Oscorp. Mark Webb já pode se dizer um entendido no Universo Cinematográfico da Marvel, e em “O Espetacular Homem-Aranha 2 — A Ameaça de Electro” coloca em prática um dos fundamentos mais básicos da longevidade da franquia, embora não seja fácil escapar às críticas por sustentar sua vontade de alguma renovação.

Este talvez seja o filme em que Peter mais trabalhe, certamente farto das tantas guerras internas que as produções a cargo de outros diretores registram, todas de algum modo ligadas à virada da adolescência para a vida adulta, bem mais traumática para um indivíduo na sua condição. Aqui, nosso herói parece um pouco mais sereno, vertendo aquele ímpeto para alterações existenciais em energia para passar de um a outro edifício, até exageradamente, motivo da provável surpresa de Stan Lee (1922-2018) e Steve Ditko (1927-2018), que, nessa ordem, emprestaram alma a um negócio um tanto burocrático e assim criaram uma lenda.

Não é difícil chegar à conclusão que o fotógrafo do “Clarim Diário” é o maior personagem da Marvel, justamente porque a figura mais pródiga em subtramas que a editora já pôde inventar. Paradoxalmente, a opção dos roteiristas Alex Kurtzman, Roberto Orci e Jeff Pinkner por deixar a narrativa mais afinada ao que se encontra nas histórias em quadrinhos é apontada como o calcanhar de Aquiles de “A Ameaça de Electro”, o que nem as dedicadas performances de Andrew Garfield e Emma Stone seriam capazes de corrigir. Tentar agradar a todo mundo é o segredo do fracasso, mas vencer a monolítica intransigência de certos fãs é uma missão para a qual nem mesmo o Aranha se habilita.