Melhor filme de Guy Ritchie dos últimos 20 anos está no Prime Video: é uma obra-prima!

Guy Ritchie tem um talento singular para transformar seu elenco em um espetáculo à parte, extraindo interpretações inesperadas até dos mais experientes. “Magnatas do Crime” reafirma essa habilidade ao reunir um conjunto de atores que entregam performances magnéticas e cheias de nuances. Matthew McConaughey personifica Michael Pearson, um magnata do tráfico de maconha que deseja se aposentar vendendo seu império, carregando o papel com uma mistura equilibrada de charme e letalidade. Charlie Hunnam imprime em Raymond um carisma contido e preciso, enquanto Colin Farrell adiciona doses certeiras de humor e excentricidade. No entanto, a grande revelação é Hugh Grant, que desaparece completamente na pele do astuto chantagista Fletcher, tornando-se irreconhecível tanto em trejeitos quanto na dicção. Sua interpretação é uma aula de transformação, evidenciando a destreza de Ritchie na direção de atores.

Visualmente e narrativamente, o filme é um retorno triunfal às raízes do diretor, evocando a energia caótica e a sofisticação estilizada de clássicos como “Snatch: Porcos e Diamantes” e “RocknRolla”. A assinatura estética de Ritchie permanece inconfundível, marcada por diálogos afiados, cortes ágeis e uma estrutura narrativa que desafia o espectador. O uso de flashbacks e o jogo metalinguístico, conduzidos pela narração do próprio Fletcher, conferem à trama um dinamismo irresistível, criando um labirinto de informações que se entrelaçam de forma engenhosa.

Após uma fase dedicada a superproduções como “Sherlock Holmes”, “Rei Arthur: A Lenda da Espada” e “Aladdin”, Ritchie se reencontra com o cinema de crime que o consagrou. Se “Aladdin” garantiu cifras impressionantes, mas dividiu a crítica, “Magnatas do Crime” é um lembrete do que torna sua filmografia tão única: a habilidade de equilibrar brutalidade e humor mordaz em uma trama repleta de reviravoltas e personagens moralmente ambíguos. Além de ser uma narrativa sobre o submundo do tráfico, o longa funciona como uma sátira afiada à própria indústria do cinema, brincando com suas fórmulas desgastadas e falta de originalidade.

A história se desenrola com um início impactante em um pub britânico, seguido por uma noite de tensão crescente entre Fletcher e Raymond. O primeiro, na tentativa de chantagear o segundo, expõe sua investigação sobre Pearson como se estivesse apresentando um roteiro cinematográfico. Essa abordagem dá à trama uma camada extra de ironia e autoconsciência, ao mesmo tempo em que sustenta o suspense. Pearson, por sua vez, se vê em uma posição vulnerável quando a negociação para vender seu império é ameaçada por um vazamento inesperado: um grupo de jovens filma e divulga um assalto a uma de suas plantações subterrâneas, desencadeando um efeito dominó de traições e disputas de poder.

A violência estilizada, elemento característico do cinema de Ritchie, aparece em sua forma mais refinada. Aqui, cada confronto é meticulosamente construído, mesclando brutalidade e sofisticação estética sem nunca perder o humor irônico. O roteiro, assinado por Ritchie em parceria com Ivan Atkinson e Marn Davies, é uma obra de precisão narrativa, onde cada detalhe importa. O humor é afiado, a tensão é bem dosada e os diálogos ressoam como trocas de golpes em um duelo verbal engenhoso.

A trilha sonora de Christopher Benstead amplia essa experiência, pontuando cada momento com escolhas sonoras que reforçam a identidade do longa. A fotografia de Alan Stewart traduz o submundo britânico com elegância e um olhar detalhista, capturando tanto a opulência dos negócios ilícitos quanto a sordidez que os acompanha. O resultado é um filme que não apenas entretém, mas reafirma Guy Ritchie como um mestre do gênero, entregando uma narrativa que desafia expectativas, diverte e provoca ao mesmo tempo.