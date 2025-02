Esqueça os problemas e se entregue à diversão ingênua e despretensiosa com comédia estrelada por Ashton Kutcher na Netflix

Nem toda comédia de erros consegue equilibrar caos e coesão narrativa, e “A Filha do Chefe” é um exemplo claro de como a falta de um direcionamento firme pode comprometer uma proposta promissora. O longa se desenrola ao longo de uma noite repleta de confusões, mas sua execução instável transforma o que poderia ser uma sucessão engenhosa de eventos cômicos em um amontoado de situações desconexas. O resultado é uma experiência fragmentada, onde o humor depende mais da presença de atores carismáticos do que de um roteiro bem elaborado.

Ashton Kutcher interpreta Tom Stansfield, um jovem ambicioso que aceita cuidar da casa de seu chefe (Terence Stamp) na esperança de impressioná-lo e alavancar sua carreira. No entanto, o que deveria ser uma simples responsabilidade se transforma em um desastre progressivo, conforme personagens excêntricos e situações absurdas entram em cena. O problema principal está na falta de controle sobre esses elementos: o roteiro não estabelece uma progressão cômica consistente, resultando em um desfile de esquetes que, embora tenham momentos pontuais de graça, falham em se conectar de maneira orgânica.

A montagem errática amplifica essa sensação de improvisação. Muitas cenas parecem depender do acaso, como se tivessem sido estruturadas na sala de edição, em vez de seguirem um planejamento coeso. Isso impacta diretamente o ritmo do filme, que oscila entre sequências arrastadas e soluções abruptas, dificultando a imersão do público na história. A comédia de erros exige um timing preciso, e aqui ele é frequentemente desperdiçado, com piadas que se alongam além do necessário ou que simplesmente não encontram um desfecho satisfatório.

Entre os poucos acertos do filme, destaca-se a presença magnética de Terence Stamp, cuja performance é um dos pilares que sustentam a narrativa. Seu carisma confere peso às interações, garantindo que algumas situações ganhem a intensidade necessária para funcionarem como comédia. Já Ashton Kutcher, frequentemente criticado por sua abordagem excessivamente caricata, consegue entregar um desempenho razoável dentro da proposta do filme, embora nunca transcenda as limitações do material. O elenco de apoio, repleto de rostos conhecidos como Michael Madsen, Jeffrey Tambor e Carmen Electra, acaba sendo subaproveitado, reforçando a impressão de que o filme tinha potencial desperdiçado.

O romance central entre Tom e Lisa (Tara Reid), que deveria servir como um eixo emocional da trama, é um dos aspectos mais fracos. A falta de química entre os atores torna difícil acreditar na conexão entre os personagens, transformando o arco romântico em um elemento superficial e sem impacto. Em comédias desse tipo, a interação entre os protagonistas é essencial para equilibrar o caos cômico com um núcleo emocional convincente, mas aqui, essa dimensão é negligenciada, prejudicando o envolvimento do espectador.

Embora “A Filha do Chefe” tenha momentos que podem arrancar risadas, sobretudo para quem aprecia um humor exagerado e situações absurdas, a falta de sofisticação na condução impede que ele se destaque dentro do gênero. Filmes como “Negócio Arriscado” e “Entrando Numa Fria” demonstram que é possível criar caos cômico com fluidez narrativa e timing afiado, algo que falta aqui.

Para quem busca um entretenimento despretensioso, pode até ser uma opção aceitável. Mas para aqueles que esperam uma comédia verdadeiramente memorável, revisitar clássicos como “Um Convidado Bem Trapalhão”, de Peter Sellers, certamente será uma escolha mais satisfatória.