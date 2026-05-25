O romance bobinho da Netflix que vai te fazer se lembrar de como é bom estar apaixonado

“A Caminho do Verão” mostra que Auden West, interpretada por Emma Pasarow, passou tempo demais tentando agir como adulta. Ela acabou de terminar o ensino médio, foi aceita na faculdade e carrega um currículo impecável. O problema é outro. Auden não sabe relaxar, não consegue se aproximar com facilidade de pessoas da própria idade e trata qualquer conversa como uma reunião de negócios às dez da manhã. A viagem para Colby deveria servir para aproximá-la do pai, Robert (Dermot Mulroney), mas ele passa quase todos os dias ocupado com a loja da esposa e com os cuidados da nova filha bebê.

Sofia Alvarez constrói essa frustração sem transformar Robert em vilão. Ele gosta da filha, tenta demonstrar carinho e até faz promessas sinceras. Só não consegue cumpri-las por muito tempo. Enquanto Auden espera algum momento de conexão, o pai vive cercado por caixas, estoque, clientes e interrupções domésticas. A sensação de estar fora do lugar aumenta porque a protagonista entra naquela casa quase como hóspede temporária. Heidi (Kate Bosworth), a nova esposa de Robert, se esforça para acolhê-la, mas o ambiente inteiro parece ocupado demais para perceber que a garota passa boa parte do tempo completamente perdida.

Colby ajuda a reforçar isso. A cidade litorânea aparece cheia de adolescentes andando de bicicleta, trabalhando em cafés, paquerando na praia e ocupando as ruas durante a madrugada. Auden observa tudo à distância. Ela conhece livros, debates intelectuais e metas acadêmicas. Só nunca aprendeu algo simples, tipo participar de uma festa sem parecer desconfortável ou andar de bicicleta sem medo de cair na frente de desconhecidos. O filme trabalha essas inseguranças com leveza. Em vez de cenas dramáticas sobre juventude perdida, Alvarez prefere mostrar pequenos constrangimentos diários que qualquer pessoa minimamente tímida reconhece com certa vergonha alheia.

As madrugadas de Colby

Até que Auden conhece Eli, personagem de Belmont Cameli. Ele também sofre de insônia e passa as noites vagando pela cidade enquanto quase todo mundo dorme. Eli trabalha em uma oficina de bicicletas, conversa pouco sobre o próprio passado e parece carregar um cansaço constante. Ainda assim, existe nele uma calma que contrasta com a ansiedade permanente de Auden.

Os dois começam a se encontrar durante a madrugada. Eli decide apresentar à garota experiências comuns da adolescência que ela nunca viveu. Aos poucos, Auden participa de jogos, passeios improvisados e encontros simples que antes pareciam impossíveis para alguém tão rígida emocionalmente. Existe uma delicadeza interessante nessas cenas porque o roteiro não tenta transformar cada momento em acontecimento histórico. Às vezes, a grande aventura da noite é apenas andar pela cidade sem horário para voltar ou entrar em uma lanchonete vazia depois da meia-noite.

Emma Pasarow ajuda muito nessa construção. A atriz interpreta Auden como alguém sempre preocupado em parecer inteligente o suficiente para ser aceita pelos adultos. Isso cria situações engraçadas sem muito esforço. Em vários momentos, a personagem responde perguntas banais com uma formalidade que até parece estar defendendo tese de doutorado no meio de uma conversa sobre sorvete. A própria Auden percebe o absurdo disso aos poucos e começa a relaxar perto de Eli.

Belmont Cameli também funciona porque o roteiro não tenta vender Eli como garoto perfeito de romance adolescente. Ele é gentil, mas distante. Carinhoso, mas emocionalmente bagunçado. O personagem carrega culpa pela morte de um amigo e isso interfere na forma como ele se relaciona com outras pessoas. Sofia Alvarez aborda esse trauma com cuidado e sem transformar o filme em um drama pesado demais para a proposta da história.

O verão que chega tarde

Grande parte do charme de “A Caminho do Verão” vem da maneira como o filme observa mudanças pequenas. Auden não vira outra pessoa depois de algumas noites caminhando pela praia. Ela continua tímida, insegura e excessivamente racional. A diferença é que começa a experimentar situações sem transformar tudo em obrigação ou prova de desempenho. Quando Maggie, personagem de Laura Kariuki, aproxima Auden de outras garotas da cidade, o roteiro mostra uma protagonista aprendendo a participar de grupos sem parecer uma turista social perdida no meio da própria geração.

Maggie, inclusive, impede que o filme fique preso apenas ao romance. Ela provoca Auden, faz perguntas constrangedoras e tenta arrancá-la daquele estado permanente de observação distante. Laura Kariuki interpreta a personagem com energia suficiente para quebrar a monotonia emocional da protagonista. As cenas entre as duas têm naturalidade e ajudam o longa a construir amizades femininas sem rivalidade artificial.

“A Caminho do Verão” sabe exatamente o tamanho da própria história. O filme acompanha adolescentes tentando lidar com ausências familiares, inseguranças e expectativas exageradas enquanto atravessam um período curto da vida. Nada ali precisa virar catástrofe monumental para funcionar emocionalmente.

Existe uma cena particularmente simbólica quando Auden finalmente consegue andar de bicicleta sozinha pelas ruas de Colby. O momento poderia facilmente virar melodrama. Sofia Alvarez escolhe outro caminho. A sequência representa algo muito real. Pela primeira vez, a personagem atravessa a cidade sem depender de alguém puxando conversa, oferecendo ajuda ou indicando direção. Pode parecer pouco para qualquer adulto acostumado à rotina comum, mas para Auden aquele passeio silencioso durante a madrugada vale mais do que anos tentando impressionar pessoas em mesas de jantar intelectualmente competitivas.