55 milhões de pessoas foram aos cinemas para assistir ao thriller de ação com Mark Wahlberg e Tom Holland, que está na Netflix

Desde os primórdios rumores sobre sua adaptação cinematográfica, “Uncharted” carregou o peso de expectativas monumentais. A franquia de videogames, celebrada por sua narrativa envolvente e sequências de ação espetaculares, não apenas estabeleceu padrões elevados, mas também cultivou uma legião de fãs atentos a qualquer desvio da essência original. Sob a direção de Ruben Fleischer e estrelado por Tom Holland e Mark Wahlberg, o filme assume o desafio de traduzir essa herança para a tela grande, apostando em uma abordagem que combina aventura vertiginosa, humor e grandiosidade visual.

Desde os primeiros minutos, fica evidente que “Uncharted” busca capturar a sensação de descoberta e escapismo que consagrou os jogos, evocando a aura dos grandes filmes de caça ao tesouro. Com uma narrativa que privilegia o dinamismo, a trama é impulsionada por sequências de ação meticulosamente coreografadas, perseguições eletrizantes e reviravoltas constantes. A lógica realista é frequentemente sacrificada em nome do entretenimento descompromissado, uma escolha que, embora divisiva, reforça a proposta de imersão em um universo de fantasia e adrenalina.

A interação entre Holland e Wahlberg se apresenta como um dos pilares do filme. Embora suas versões de Nathan Drake e Victor “Sully” Sullivan divirjam consideravelmente dos personagens dos jogos, a dinâmica entre eles estabelece um dos pontos altos da narrativa. Holland imprime energia juvenil ao protagonista, enquanto Wahlberg encarna um mentor pragmático e sarcástico, garantindo uma interação que equilibra carisma e leveza. No entanto, a construção dos antagonistas se revela um dos pontos fracos da produção: apesar do talento de Antonio Banderas, seu personagem carece de profundidade, tornando os conflitos menos impactantes do que poderiam ser.

O maior dilema de “Uncharted” reside na tentativa de equilibrar a fidelidade ao material original com a necessidade de atrair um público mais amplo. Para os fãs da franquia, a ausência de uma complexidade emocional mais marcante pode ser um fator decepcionante. A atmosfera sombria e a intensidade dramática dos jogos dão lugar a um blockbuster polido e comercial, o que, por um lado, suaviza a experiência, mas, por outro, amplia seu apelo para espectadores que desconhecem a saga. Essa escolha resulta em um filme eficiente dentro de sua proposta, mas que nem sempre atinge o peso narrativo esperado pelos admiradores mais fervorosos da série.

No horizonte, “Uncharted” se posiciona como uma possível franquia cinematográfica, com potencial para sequências que aprofundem seus personagens e explorem com mais ousadia os elementos que tornaram os jogos icônicos. Embora não reinvente o gênero, entrega uma base sólida para futuras incursões nesse universo. Se por um lado não atinge o status de adaptação definitiva, por outro, seu ritmo eletrizante e o carisma de seus protagonistas asseguram uma experiência cativante. Ao final, o filme cumpre seu papel: proporcionar uma jornada empolgante, repleta de momentos de pura diversão, mantendo viva a chama do espírito aventureiro que define a saga.