Ganhador do Globo de Ouro e favorito ao Oscar 2025, obra-prima com Sebastian Stan chegou sob demanda ao Prime Video

Poucos filmes desafiam com tanta precisão nossas concepções de identidade quanto “Um Homem Diferente”, de Aaron Schimberg. Enquanto a sociedade se apega à noção de que a transformação externa pode significar uma reinvenção interna, o longa destrói essa ilusão com uma narrativa ácida e desconfortavelmente reveladora. Em sua essência, o filme investiga a superficialidade das narrativas de superação, a hipocrisia da representação na arte e, sobretudo, a forma como o olhar externo molda a autopercepção.

Edward (Sebastian Stan) é um ator fracassado que sofre com as barreiras impostas por sua aparência. Portador de neurofibromatose, uma condição genética que lhe causa deformidades faciais, ele vê sua carreira restrita a papéis que fazem de sua condição um espetáculo. Ele não é escalado como ator, mas como símbolo. Sua vizinha, Ingrid (Renate Reinsve), dramaturga que se diz progressista, promete oferecer a ele um papel “verdadeiramente significativo” em sua próxima peça. Mas antes que a oportunidade se concretize, Edward descobre uma possibilidade radical: um tratamento experimental que removeria suas deformações e lhe daria um rosto novo.

A ciência, no entanto, não resolve o que ele acreditava ser o verdadeiro problema. Aos olhos do mundo, Edward deveria estar salvo, mas sua nova aparência apenas revela um abismo ainda maior. A mudança externa não lhe concede automaticamente um novo senso de pertencimento. Sua insegurança não desaparece, e sua incapacidade de se conectar persiste. A grande ironia se dá quando ele cruza o caminho de Oswald (Adam Pearson), um homem que compartilha da mesma condição genética que ele possuía, mas que nunca precisou de uma “cura” para se sentir inteiro. Oswald transita pelo mundo com uma confiança que Edward jamais teve, uma revelação devastadora que desmonta a crença de que sua antiga condição era a única coisa que o impedia de ser feliz.

O filme de Schimberg não se contenta em expor essa crise identitária — ele a expande para um comentário mordaz sobre a maneira como a arte e a cultura lidam com a representação. Ingrid, que se coloca como uma voz da inclusão, escreve uma peça inspirada em Edward, mas ironicamente escolhe um ator sem deformidades para interpretá-lo. O detalhe mais cruel? O ator em questão é o próprio Edward, agora sob uma nova identidade, “Guy”, precisando usar próteses para recriar a aparência que ele mesmo descartou. A cena em que ele ensaia com um rosto de borracha exagerado é uma sátira implacável da obsessão da indústria cinematográfica por “papéis transformadores”, onde atores sem deficiência são aclamados por interpretar personagens com deficiência — desde que possam retirar a máscara ao final da filmagem.

Schimberg constrói sua narrativa de forma a deixar o público desconfortavelmente consciente de suas próprias contradições. Ele antecipa os argumentos e dilemas éticos que surgiriam e os transforma em ferramentas para tensionar ainda mais a narrativa. Ao contrário da abordagem sentimentalista que muitas histórias sobre “superação” adotam, “Um Homem Diferente” recusa a catarse fácil. Ele desmonta a premissa de que a aceitação social é alcançada apenas quando o diferente se adequa ao padrão, expondo a fragilidade dessa lógica.

A atuação de Sebastian Stan merece destaque justamente por evitar o caminho óbvio. Ele não interpreta Edward como um homem que se liberta ao ganhar um rosto novo, mas sim como alguém que continua carregando dentro de si todas as mesmas limitações, agora sem a “desculpa” que antes atribuía à sua condição. Adam Pearson, por sua vez, rouba a cena ao subverter completamente as expectativas de um personagem que, em qualquer outra história, seria retratado como uma vítima. Ele é charmoso, espirituoso e seguro, provando que a diferença entre ele e Edward nunca foi a aparência — e sim a forma como cada um se enxerga.

O filme se conecta a discussões que vão além do seu enredo, questionando até que ponto a sociedade realmente aceita a diversidade ou apenas a tolera quando pode enquadrá-la em narrativas convenientes. Enquanto produções como “O Homem Elefante” e “A Bela e a Fera” reforçam a ideia de que a beleza interior é o verdadeiro valor de um indivíduo, “Um Homem Diferente” desmonta esse mito ao mostrar que o mundo continua julgando pela aparência — ainda que de forma mais sutil e disfarçada.

Ao fim, o que Schimberg nos entrega é uma desconstrução brutal das expectativas sociais. Não há uma resolução confortável. Não há um arco de redenção clássico. Há apenas um espelho, onde o público é forçado a confrontar suas próprias percepções sobre beleza, identidade e aceitação. “Um Homem Diferente” não é apenas um filme que provoca — ele desmonta, peça por peça, a ilusão de que a transformação externa pode, por si só, reescrever quem somos.