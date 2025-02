O adeus de Ray Liotta ao cinema chegou à Netflix e já se tornou um dos filmes mais assistidos no mundo atualmente

Cada decisão que tomamos molda nossos destinos, mas e quando somos arremessados contra o inesperado? O que resta quando a realidade impõe desafios tão insólitos que apenas nos resta encará-los? Há derrotas que destroem e outras que abrem caminhos improváveis, transformando fracassos em novas direções — desde que haja disposição para atravessar o caos.

“O Urso do Pó Branco” propõe esse mergulho no absurdo, conduzindo o espectador a uma narrativa que exige tanto coragem quanto tolerância à imprevisibilidade. Em 1985, um carregamento de cocaína cai em meio à floresta de Chattahoochee, na Geórgia, dando origem a uma trama que Elizabeth Banks transforma em uma sátira feroz sobre o imprevisível e a violência cotidiana.

A humanidade oscila entre sua busca por redenção e sua dificuldade em acolher o desconhecido. Pequenos gestos de empatia podem ser mais desafiadores do que atos grandiosos, pois exigem romper barreiras internas. O roteiro de Jimmy Warden transita entre fatos históricos, a cruzada antidrogas de Nancy Reagan (1921-2016) e uma abordagem surreal, misturando registros documentais com um nonsense calculado. No centro da história, um urso em frenesi químico desencadeia uma perseguição insana, onde a coerência dá lugar ao espetáculo.

Embora a queda de cocaína tenha de fato ocorrido, não há comprovação de que o urso — apelidado jocosa e ironicamente de Pablo Escobear, combinação do nome do traficante colombiano com “bear”, urso em inglês — tenha se tornado uma ameaça letal. No entanto, Banks transforma essa anedota em um banho de sangue estilizado, guiando o elenco por um trajeto onde a lógica é um detalhe dispensável.

No meio desse turbilhão, Sydney Dentwood, interpretado por Ray Liotta (1954-2022), empreende uma busca desenfreada pelas sacolas de droga extraviadas. “O Urso do Pó Branco” poderia ser um ensaio sobre a dependência econômica americana do narcotráfico, mas seu tom cômico e caótico impede qualquer leitura convencional. O melhor a fazer é embarcar sem expectativas racionais e aproveitar o delírio.