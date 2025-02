O filme mais assistido de 2024 continua no Top 10 da Netflix em 2025 — até quando?

Num cenário saturado de produções convencionais, “Bagagem de Risco” se sobressai ao transformar um enredo aparentemente direto em um thriller envolvente, mantendo o público tenso do início ao fim. Sob o comando de Jaume Collet-Serra, reconhecido por sua destreza na construção de atmosferas eletrizantes, o filme utiliza a ambientação de um aeroporto para criar um jogo psicológico onde cada detalhe potencializa a imersão e o suspense.

A trama acompanha Ethan Kopek (Taron Egerton), um agente da TSA cujo trabalho, inicialmente rotineiro, se converte em um dilema moral e emocional avassalador. Coagido a liberar uma mala suspeita sob ameaça contra sua namorada, Nora (Sofia Carson), Ethan se vê enredado em uma conspiração conduzida por um traficante de armas impiedoso, vivido por Jason Bateman. Cada um de seus movimentos é meticulosamente orquestrado pelo vilão através de um ponto eletrônico, transformando o aeroporto em uma arena de manipulação e tensão progressiva.

A direção de Collet-Serra confere identidade ao espaço, elevando-o a algo além de um mero cenário. Câmeras de segurança hackeadas não apenas acompanham os acontecimentos, mas reforçam a sensação de vigilância constante. A montagem, pontuada por cortes dinâmicos e enquadramentos estratégicos, intensifica o senso de urgência. Elementos como o som das esteiras transportadoras e os olhares atentos dos colegas de Ethan ampliam o clima de paranoia e claustrofobia.

A narrativa equilibra momentos de silêncio calculado com explosões de tensão, garantindo que cada cena tenha peso dramático. O embate psicológico entre Ethan e seu antagonista é conduzido com precisão cirúrgica, mantendo a história em um ritmo que prende a atenção e sustenta o suspense até os instantes finais.

O roteiro de T.J. Fixman explora nuances éticas de maneira envolvente. Ethan não representa o arquétipo do herói destemido, mas sim um homem comum forçado a tomar decisões impossíveis. O filme aborda, de forma sutil, o dilema entre o dever e o instinto de sobrevivência, evocando discussões filosóficas como o “Dilema do Bonde”. À medida que a trama avança, sua transformação se desenha de maneira natural, revelando camadas de um personagem que se redescobre na adversidade.

Jason Bateman entrega uma interpretação marcante como antagonista, equilibrando carisma e frieza com maestria. Seu personagem provoca Ethan com um humor cortante e uma ameaça velada, tornando suas interações imprevisíveis e carregadas de tensão. A dinâmica entre os dois se configura como o motor da narrativa, elevando o filme a um nível de intensidade que poucas produções do gênero conseguem atingir.

O elenco de apoio também desempenha papel fundamental na construção da trama. Dean Norris, como chefe de Ethan, confere autenticidade à rotina aeroportuária, enquanto Danielle Deadwyler, interpretando a detetive Elena Cole, adiciona uma vertente investigativa à história. Apesar de sua participação ser mais contida, sua presença contribui para a ampliação da tensão e do escopo da narrativa. Nora, por sua vez, não se limita a ser apenas um artifício para a motivação do protagonista, mas sim uma peça que fortalece a carga emocional da história.

Optando por um realismo impactante, “Bagagem de Risco” evita sequências de ação superproduzidas. Em vez disso, valoriza cenas como a intensa luta no setor de bagagens, onde a brutalidade dos confrontos reforça a vulnerabilidade do protagonista. A escolha de priorizar autenticidade sobre extravagância destaca a maturidade da obra e sua aposta na força do enredo e das atuações.

A grande força do filme reside na forma como extrai profundidade de uma premissa simples. Sem recorrer a artifícios desnecessários, a produção demonstra que uma história bem estruturada e conduzida com competência pode ser tão impactante quanto as mais ambiciosas do gênero. Collet-Serra reafirma seu talento ao construir um suspense que não apenas prende a atenção, mas também instiga reflexões sobre moralidade, sacrifício e resistência.

Com atuações hipnóticas, direção precisa e um domínio absoluto do ritmo narrativo, “Bagagem de Risco” se consolida como uma das produções mais envolventes do catálogo recente da Netflix. Em um cenário onde muitas tramas se perdem em excessos, a obra prova que a eficácia de um thriller não depende de complexidade exagerada, mas da habilidade em transformar tensão em experiência cinematográfica memorável.