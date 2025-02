Indicado a 126 prêmios e ganhador de 6 Oscars, o filme, que foi visto por 500 milhões de pessoas desde seu lançamento, está no Prime Video

Amplamente reconhecido como o capítulo mais denso e eletrizante da saga, “O Senhor dos Anéis: As Duas Torres” expande o universo de J.R.R. Tolkien com uma grandiosidade que transcende a literatura. Embora frequentemente referida como trilogia, a obra original foi fragmentada em três volumes por questões editoriais. Sob a condução meticulosa de Peter Jackson, a narrativa não apenas intensifica a jornada na Terra-Média, mas entrega um dos combates mais arrebatadores já levados às telas: a Batalha do Abismo de Helm. A força dessa sequência, tanto em impacto visual quanto em construção dramática, garantiu seu lugar entre os momentos mais emblemáticos da sétima arte. O reconhecimento veio com 132 prêmios, incluindo duas estatuetas do Oscar.

A complexidade dessa batalha exigiu uma integração precisa entre efeitos práticos e CGI, combinando 250 figurantes multiplicados digitalmente para compor exércitos imponentes. Além disso, dublês especializados foram essenciais na personificação dos guerreiros de Rohan, das forças de Saruman e dos ferozes Uruk-hai. O detalhismo aplicado à produção resultou em um realismo impressionante, intensificando a imersão do espectador.

Com um orçamento de 94 milhões de dólares, o filme ultrapassou o desempenho financeiro de seu antecessor, “A Sociedade do Anel”, alcançando uma bilheteria mundial de 937 milhões de dólares. Convertendo esse valor para a economia brasileira atual, esse montante corresponderia a cerca de cinco bilhões de reais, evidenciando a magnitude de seu sucesso comercial.

A história se intensifica com a dispersão da Sociedade do Anel. Frodo, Sam, Merry, Pippin, Legolas, Aragorn, Boromir, Gimli e Gandalf iniciam a jornada juntos, mas logo tomam rumos distintos. Para aqueles que ainda desconhecem a trama (uma raridade, mas não impossível), o objetivo central é assegurar que Frodo, portador do Anel de Sauron, alcance a Montanha da Perdição, onde o artefato precisa ser destruído para evitar o retorno definitivo do Senhor do Escuro. Embora derrotado por Isildur séculos antes, o espírito de Sauron persiste no Anel, cuja influência corrompe qualquer um que o possua.

Durante sua travessia, Frodo e Sam encontram Sméagol, uma criatura consumida pelo Anel, que se propõe a guiá-los. No entanto, sua lealdade é dúbia, pois seu real desejo é recuperar o objeto. Essa dinâmica adiciona camadas de tensão ao enredo, explorando os efeitos psicológicos da obsessão pelo poder.

O elenco, formado por nomes como Elijah Wood, Orlando Bloom, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Andy Serkis, Christopher Lee, Sean Astin, Cate Blanchett, Miranda Otto e John Rhys-Davies, entrega interpretações marcantes que eternizaram seus personagens na memória do público.

Com a morte de Boromir no desfecho do primeiro filme, Aragorn, Legolas, Gimli e Gandalf dirigem-se a Rohan, onde encontram o rei Théoden enfeitiçado pelo ardiloso Gríma Wormtongue, agente de Saruman. Após ser libertado da influência nefasta de seu conselheiro, Théoden precisa enfrentar a investida de um exército de Uruk-hai enviado por Saruman. Nesse contexto, ocorre a emblemática Batalha do Abismo de Helm, um combate que parecia fadado à derrota até a chegada de reforços inesperados: Gandalf retorna à frente dos cavaleiros comandados por Éomer, enquanto Merry e Pippin convencem os Ents a se unirem ao conflito.

Entre os três filmes, “As Duas Torres” se destaca pelo investimento mais intenso em sequências de ação. A monumental batalha demandou mais de 20 horas de filmagens, posteriormente condensadas em aproximadamente 40 minutos de exibição. Trata-se de um dos confrontos mais longos e elaborados já realizados no cinema, consolidando o longa como um marco entre as produções épicas de guerra e reafirmando a grandiosidade do universo concebido por Tolkien.