Se você gosta de true crime, precisa assistir ao thriller polonês inspirado em livro com 1 milhão de cópias vendidas, na Netflix

Adrian Panek traz “As Cores do Mal: Vermelho” às telas em uma adaptação do romance de Małgorzata Oliwia Sobczak, oferecendo um thriller polonês que absorve influências da trilogia “Três Cores” de Krzysztof Kieślowski, mas com uma abordagem mais crua e contemporânea. Se Kieślowski usava as cores da bandeira francesa para explorar os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, Panek utiliza o vermelho como símbolo de intensidade emocional, perigo e segredos soterrados.

A trama apresenta Monika (Zofia Jastrzebska), uma jovem vibrante e carismática que oscila entre a autoconfiança e a temeridade. Ao lado de Mario (Jan Wieteska), ela desafia convenções ao ingressar em uma boate e chamar a atenção do gerente com sua atitude destemida. No entanto, o que começa como um jogo de sedução logo se desdobra em algo mais sombrio. Pouco depois de um encontro reservado com o gerente do local, Monika é encontrada morta na praia, deixando um rastro de interrogações que desafiam o espectador a reconstruir os eventos que a levaram àquele destino trágico.

Nesse cenário de mistério e tensão, surge Leopold Bilski (Jakub Gierszal), um promotor implacável que se recusa a aceitar as falhas e conivências do sistema judiciário. A investigação o leva a conectar a morte de Monika a um crime semelhante ocorrido 15 anos antes, mas o avanço das descobertas o coloca em rota de colisão com superiores dispostos a encerrar o caso sem aprofundamentos. Paralelamente, Helena (Maja Ostaszewska), mãe de Monika, inicia sua própria busca pela verdade, enfrentando ameaças e revelações perturbadoras sobre os círculos perigosos que cercavam sua filha.

A narrativa de Panek se destaca por sua estrutura complexa e não linear, conduzindo o público por um quebra-cabeça de segredos e manipulações. As peças da história se encaixam de forma calculada, desafiando o espectador a interpretar o que está por trás de cada cena. A jornada de Monika, inicialmente uma jovem destemida e segura de si, se revela uma descida a um mundo dominado por Kazar (Przemyslaw Bluszcz), um traficante cuja brutalidade e paranoia tornam sua presença uma ameaça constante. Presa em um jogo de poder e sobrevivência, Monika se transforma tanto em símbolo de luta quanto em vítima de uma realidade implacável.

Com uma direção que equilibra tensão e melancolia, “As Cores do Mal: Vermelho” apresenta um thriller que não apenas prende o espectador em sua atmosfera carregada, mas também propõe uma reflexão sobre corrupção, vulnerabilidade e os labirintos morais que cercam a busca pela justiça.