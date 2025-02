Se você amou Sociedade dos Poetas Mortos, precisa ver esse filme que acaba de chegar à Netflix

Richard LaGravenese conquistou seu lugar entre os grandes roteiristas ao transformar a prosa sentimental de “As Pontes de Madison” em um roteiro cinematográfico de impacto. Com “Escritores da Liberdade”, seu desafio era ainda maior: adaptar para a tela os diários reais de estudantes marginalizados, que encontraram na escrita uma forma de compreender suas dores e transformar suas realidades. No entanto, ao tentar dar vida a essa história inspiradora, o filme flutua entre a autenticidade do relato original e os artifícios de um drama escolar hollywoodiano.

A trama gira em torno da professora Erin Gruwell, interpretada por Hilary Swank, que assume uma turma de alunos considerados “ingovernáveis” em uma escola pública de Long Beach, marcada por tensões raciais e pela violência das gangues. O filme, ao contrário de “Mentes Perigosas”, não se centra apenas na professora, mas também nos jovens que se tornam os verdadeiros protagonistas dessa jornada. O problema é que, enquanto Gruwell lutou arduamente para conquistar sua credibilidade na realidade, a adaptação cinematográfica não consegue atingir o mesmo feito.

A história de superação dos alunos, que registraram suas experiências no livro “O Diário dos Escritores da Liberdade”, foi amplamente celebrada por educadores e pela mídia. No entanto, o roteiro de LaGravenese suaviza as complexidades dessa transformação, tornando-a por vezes previsível. A evolução dos estudantes acontece de maneira abrupta: um dia são hostis e indiferentes, no outro se rendem ao método de ensino de Gruwell, formando uma espécie de coalizão multicultural harmoniosa. Embora essa virada seja verídica, o filme não a desenvolve com a profundidade necessária, fazendo com que o impacto emocional perca força.

Swank, por sua vez, entrega uma performance convincente, conferindo firmeza e sensibilidade à personagem. Sua Erin Gruwell é uma mulher bem-educada e privilegiada, impulsionada pelo ativismo do pai (Scott Glenn), mas que inicialmente se revela ingênua em sua visão idealista da educação. Sua jornada não é apenas a de ensinar, mas de aprender com seus alunos. Um dos momentos-chave do filme é quando, ao perceber a distância entre o currículo tradicional e a realidade dos estudantes, ela introduz leituras como “O Diário de Anne Frank” e as letras de Tupac Shakur, conectando a experiência deles a outras narrativas de resistência e sobrevivência.

Essa abordagem pedagógica rende uma das cenas mais emocionantes do filme: o encontro da turma com sobreviventes do Holocausto, os mesmos que, anos antes, inspiraram os verdadeiros Escritores da Liberdade. No entanto, mesmo em momentos de forte impacto, o filme frequentemente resvala na superficialidade. O roteiro insiste em enquadrar Gruwell como a salvadora, enquanto os alunos, apesar do carisma dos atores amadores que os interpretam, têm seus conflitos internos e evoluções individuais reduzidos a recortes genéricos.

O rapper Mario, que interpreta Andre, é um dos poucos que consegue escapar desse esquema simplificado. Seu personagem, à beira da delinquência após a prisão injusta do irmão, tem um arco dramático mais elaborado. Quando Andre se afasta da escola e decide desistir, a cena em que Erin se recusa a deixá-lo partir é uma das raras em que a luta entre professora e aluno ganha contornos mais reais e menos romantizados.

No entanto, há falhas estruturais que prejudicam a fluidez do filme. LaGravenese, apesar de sua habilidade como roteirista de “O Pescador de Ilusões” e “A Princesinha”, demonstra fragilidades na direção. A transição entre cenas nem sempre é orgânica, e a ambientação fica excessivamente restrita à sala de aula, tornando a narrativa claustrofóbica. A periferia de Long Beach, com suas gangues e territórios disputados, é citada, mas raramente explorada visualmente, reduzindo a dimensão social da história.

Outro problema está na subtrama do casamento de Erin. Seu marido, interpretado por Patrick Dempsey, começa como um apoiador, mas logo se torna um obstáculo, ressentindo-se do tempo que ela dedica aos alunos. No entanto, essa mudança ocorre de maneira abrupta e sem desenvolvimento convincente, tornando-se apenas um elemento secundário e mal trabalhado.

Ainda assim, “Escritores da Liberdade” é uma obra nobre em sua intenção. Em um período em que resoluções de Ano Novo são facilmente esquecidas, o filme relembra a força de um grupo de jovens que realmente seguiu em frente, enfrentando desafios concretos. No entanto, a narrativa cinematográfica não faz jus à complexidade do material original. Enquanto a história real dos alunos é sobre autodeterminação e resistência, o filme se inclina demais para a jornada de superação de sua professora, deixando em segundo plano os verdadeiros protagonistas dessa transformação.

Ao fim, “Escritores da Liberdade” emociona, mas também frustra. O que poderia ser uma imersão visceral na realidade das escolas públicas norte-americanas se contenta em seguir a cartilha do gênero “professores inspiradores”. Ao escolher a esperança em vez do ódio, os alunos reais de Gruwell se tornaram os verdadeiros heróis dessa história — mas no filme, sua trajetória é apenas um reflexo do brilho de sua professora.