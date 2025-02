O melhor lançamento da Netflix em 2025 já aconteceu, mas quase ninguém viu

A vida e seus golpes inesperados muitas vezes fazem-nos ter a certeza de que estamos num imenso tabuleiro, onde alguém controla o que pensamos, subverte nossas vontades e eis que chega a hora de encarar no susto uma mudança sem a qual todos passariam muito bem. Esses abusos do destino, a que todos têm de se acostumar porque inevitáveis, determinam de que maneira cruzaremos o trecho que resta da estrada, se olhando mais o chão, ou, se, ao contrário, quanto mais alta a cabeça, mais perto estaremos da verdade.

Em 2004, um garoto de oito anos e uma mulher de 56 saem de casa, um para a escola e a outra para o trabalho, e minutos depois são vítimas de um ataque covarde na até então pacatíssima Linköping, na província de Östergötland, na região meridional da Suécia, e, mais do que o choque, a cidade cai numa quase invencível prostração moral, que se demora por longos dezesseis anos. “The Breakthrough” volta a um dos episódios de violência que mais repercutiram junto à opinião pública e, claro, à polícia sueca, trocando os nomes de alguns personagens e levantando possíveis hipóteses para as explosões de barbárie no país, tão ocasionais quanto devastadoras. Em quatro capítulos, Lisa Siwe conta uma história na qual muito pouco do que se vê é o que parece, mecanismo essencial para que o mistério dure tanto.

Excetuando-se o fato de morarem perto um do outro, Adnan Abbas e Gunilla Pairson não têm nada em comum, mas encontrarão a morte pelas mãos do mesmo lunático. Na verdade, Gunilla poderia ter apenas testemunhado o assassinato de Adnan, mas resolve intervir e seu ato heroico custa-lhe a vida, após a sequência de facadas que deixam-na estendida no passeio de um pequeno parque da vizinhança. A equipe de investigadores liderada por John Sundin debruça-se sobre o caso, mas a falta de evidências concretas os obriga a parar os trabalhos, embora John nunca vá se resignar completamente com essa vívida demonstração de sua incompetência. O antimocinho de Peter Eggers catalisa a revolta de toda Linköping, pensando naquelas mortes como o fracasso da civilização e de uma terra que se fez conhecer pela intolerância a delitos de qualquer natureza, até ser iluminado por uma ideia.

A pesquisa genealógica, uma área relativamente nova no expediente policial, decerto pode ajudar a chegar ao homicida e, mais de década e meia mais tarde, ele procura Per Skogkvist, a maior autoridade no assunto, com os parcos resíduos biológicos achados na cena do crime que conseguiram resistir ao tempo, movido mais pela esperança que pela fé na ciência propriamente. Na metade da narrativa, Mattias Nordkvist chega para complementara porção mercurial do enredo exposta por Siwe na pele de John, e a frieza escandinava de Per os leva à solução de uma carnificina quase tragada pela bruma corrosiva do avançar dos anos. E, à diferença de outras plagas, o esforço desses homens abnegados não acabou em pizza.

Minissérie: The Breakthrough

Direção: Lisa Siwe

Ano: 2025

Gêneros: Drama/Policial

Nota: 8/10