O filme que estreou em 2024 e em menos de seis meses se tornou o terceiro mais assistido da Netflix

Talvez a maior ambição de “Bagagem de Risco” seja se posicionar como um concorrente direto da franquia “Missão Impossível” (1996-2023), e isso já começa pelo nome de seu protagonista. Em diversos momentos, Ethan Kopek evoca lembranças de seu homônimo, mas sem o magnetismo e a destreza de Ethan Hunt, elementos essenciais para sustentar uma narrativa que deveria provocar no público a sensação de estar vagando por uma cidade deserta às altas horas da madrugada ou, numa imagem ainda mais adequada, conduzindo uma aeronave sob uma tempestade, confiando apenas nos instrumentos de bordo.

Ethan Hunt, o anti-herói mais resiliente do cinema de ação, construiu sua reputação ao longo de quase três décadas, enfrentando desafios que vão de escaladas vertiginosas a saltos impossíveis, tudo isso enquanto equilibra o peso de franquias multimilionárias e roteiros que ultrapassam a metragem padrão da indústria. Seus feitos permanecem na mente do espectador por semanas, alimentados por sequências de tirar o fôlego. Já Kopek, por outro lado, parece à beira de um colapso, pressionado por uma situação que, apesar de perigosa, o coloca mais como uma engrenagem de um jogo do que como um protagonista capaz de redefinir as regras.

A essência dos filmes de ação reside em uma dualidade marcante: são histórias de confronto e sobrevida, onde perseguições incessantes e tiroteios claustrofóbicos testam os limites do herói, mas também questionam como, como sociedade, abrimos mão do prazer cotidiano e nos conformamos com a ansiedade permanente. Kopek, um agente em treinamento da TSA, órgão responsável pela segurança dos transportes nos Estados Unidos, torna-se alvo de um misterioso passageiro que o manipula e chantageia, forçando-o a permitir o embarque de uma encomenda suspeita na véspera de Natal.

Os roteiristas T.J. Fixman e Michael Green estruturam eventos comuns de um aeroporto lotado durante as festividades como se fossem presságios do fim do mundo. Apesar disso, a competência de Taron Egerton e Jason Bateman suaviza as fragilidades do roteiro, tornando a experiência menos extenuante. Contudo, a duração de duas horas do longa se assemelha a uma viagem desconfortável ao lado de uma criança inquieta que insiste em ocupar o seu assento.