Adaptação de livro com mais de 3 milhões de cópias vendidas está na Netflix

Nas mãos de alguns realizadores, o cinema ultrapassa os limites do mero entretenimento, funcionando como uma plataforma para explorar questões profundas e provocar reflexões significativas no público. “O Milagre”, dirigido por Sebastian Lelio e lançado em 2022, é um exemplo notável dessa capacidade. Adaptado do romance de Emma Donoghue, que também escreveu “O Quarto de Jack”, a trama nos transporta para a Irlanda de 1862, onde uma jovem enfermeira, Elizabeth Wright, interpretada por Florence Pugh, enfrenta um enigma desafiador.

Elizabeth é chamada para avaliar o estado de saúde de Anna, uma menina de 11 anos que, segundo relatos, não come há quatro meses. O cenário é um vilarejo rural, e a comunidade está dividida entre os que veem o fenômeno como um milagre e os céticos que suspeitam de uma farsa. A enfermeira, pragmática e com uma abordagem científica, busca desvendar a verdade, impondo restrições à família de Anna para garantir que não haja interferências externas.

A história ganha profundidade à medida que Elizabeth e Anna desenvolvem uma conexão emocional complexa. A enfermeira, marcada por um passado doloroso, começa a questionar suas próprias convicções enquanto observa o declínio físico da menina. A tensão entre fé e ciência é um tema central, refletido nas atitudes dos personagens e nas escolhas narrativas de Lelio.

Visualmente, o filme impressiona com sua cinematografia rica em texturas e tonalidades verdes, que destacam tanto a beleza quanto a dureza da paisagem irlandesa. As cenas iniciais e finais, que revelam o aparato de filmagem, desafiam o espectador a refletir sobre a veracidade das histórias que consumimos. Esta escolha metalinguística espelha a jornada de Elizabeth, que também busca separar a verdade da ilusão.

Além disso, “O Milagre” ressoa com questões contemporâneas sobre a disseminação de informações falsas e o impacto da internet na percepção da realidade. A narrativa expõe a fragilidade da fé cega e a necessidade de um exame crítico dos fatos, lembrando-nos de que nem tudo o que parece ser verdade realmente é.

“O Milagre”, na Netflix, é uma obra que convida à introspecção e ao debate, utilizando o poder do cinema para questionar nossas crenças e revelar as complexidades da experiência humana.

Filme: O Milagre

Direção: Sebastián Lelio

Ano: 2022

Gênero: Drama/Mistério/Suspense

Nota: 10