Drama baseado em best seller, com Sally Field, é um alento para a alma e está na Netflix

Os polvos são sabidamente uma das espécies mais inteligentes do planeta. Apesar da aparência primitiva, gelatinosa e exótica, eles guardam centenas de milhões de neurônios espalhados pelo corpo, capazes de resolver problemas, aprender por observação e até reconhecer rostos. No novo drama estrelado por Sally Field, “Criaturas Extraordinariamente Brilhantes“, da Netflix, ela interpreta Tova Sullivan, uma faxineira que trabalha em um aquário onde vive Marcellus, um polvo resgatado. Os dois formam uma amizade um tanto incomum.

Marcellus é o narrador da história e, enquanto nos ambienta naquele universo, faz piadas sofisticadas e menospreza os seres humanos. Ele também deixa claro, a todo momento, sua enorme ânsia de retornar ao fundo do oceano e viver naquele escuro silencioso até seus minutos finais. Tova não sabe disso e, por isso, toda vez que Marcellus escapa de seu aquário, ela encontra uma maneira de colocá-lo de volta em seu lugar, enquanto faz ao amigo aquático desabafos sobre a própria vida.

Luto e Recomeço

Já de idade, Tova planeja se aposentar, vender a casa e ir morar em um lar para idosos. Sozinha, a residência encheu de problemas para serem consertados, e ela já não tem mais condições de resolver tudo sozinha. Além disso, viver isolada tornou-se inseguro. O fato de machucar o tornozelo e ficar impossibilitada de trabalhar por um tempo confirma que a solidão já não é mais uma possibilidade. Ela precisa de cuidados.

Quem a substitui no emprego é Cameron (vivido por Lewis Pullman), um homem sem rumo que perdeu a mãe por causa de uma overdose dentro da van em que os dois moravam. Na cidade em busca de encontrar o pai, ele aceita o emprego no aquário como uma medida temporária para sua vida caótica, indicado por Ethan (Colm Meaney), amigo de Tova. Desastrado, o trabalho parece não ter sido feito para ele. Ainda assim, Tova, mesmo sendo uma mulher prática e reservada, encontra paciência e doçura para ensiná-lo e ajudá-lo a ter uma segunda chance.

A relação entre eles se estreita porque ambos são atravessados por traumas familiares. Tova perdeu o filho quando ele ainda era adolescente, enquanto Cameron procura o pai que o rejeitou ainda bebê. Essa jornada de dor, luto e resistência os ajuda a encontrar pontos em comum e a consolidar a amizade. No meio de tudo isso, Marcellus sente que seu fim está próximo e tenta, a todo custo, retornar ao oceano.

Delicadeza Melancólica

Com uma pegada intimista, sentimental e sensível, o enredo traz pequenas cenas de humor que impedem o filme de mergulhar completamente no drama. Apesar dessa doçura natural, a história deixa uma dorzinha no peito e um nó górdio na garganta. Baseado no best-seller de Shelby Van Pelt, o longa dirigido por Olivia Newman teve uma origem curiosa: Newman afirmou em entrevistas que a autora escreveu o livro imaginando Sally Field como protagonista. Isso não apenas facilitou para que a atriz encontrasse sua identidade dentro da história, como também fez dela a primeira escolha para o papel desde o início. Delicado, melancólico e ligeiramente excêntrico, o filme funciona como um pequeno alento para a alma em um dia ruim.