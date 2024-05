Inspirado em best-seller com 40 milhões de cópias vendidas no mundo, filme inspirador, na Netflix, vai renovar sua fé

Lançado em 2006, “O Segredo”, de Rhonda Byrne, rapidamente se tornou um fenômeno, muito impulsionado pelo apoio de Oprah Winfrey e pela popularidade dos livros de autoajuda. Byrne compartilha suas experiências pessoais e como usou o poder da atração para superar adversidades. O conteúdo do livro é uma compilação de ideias retiradas de diversas religiões e conhecimentos, mas sem embasamento científico.

Apesar do caráter místico do livro, o conceito de atrair coisas boas com pensamentos positivos não deve ser visto como mágica, mas sim como um exercício contínuo de otimismo e fé. Isso não significa ignorar emoções negativas; é importante sentir raiva ou tristeza quando necessário. O que realmente importa são as reações constantes às dificuldades cotidianas. A ciência já demonstrou que reclamar demais pode prejudicar a saúde mental. Pessoas pessimistas e queixosas, ao longo do tempo, veem sua autoestima, saúde mental e desempenho afetados. Encarar as situações com mais otimismo aumenta as chances de sucesso, pois a persistência diante das falhas ajuda a adquirir conhecimento e melhorar continuamente.

Em 2020, o drama “O Segredo: Ouse Sonhar” foi lançado, dirigido por Andy Tennant e coescrito por ele, Bekah Brunstetter e Rick Parks. O filme, que levou seis anos para ser finalizado, contou com o apoio de Byrne e foi gravado em North Shore, Louisiana. A trama segue Miranda Wells (Katie Holmes), uma viúva lutando para sustentar seus três filhos – Missy (Sarah Hoffmeister), Greg (Aidan Pierce Brennan) e Bess (Chloe Lee) — após a morte do marido. Enfrentando dívidas, uma casa deteriorada e muitas responsabilidades, Miranda se sente sem sorte.

A chegada de Bray (Josh Lucas), um engenheiro com um envelope para Miranda, muda tudo. Eles se encontram acidentalmente após uma colisão de carros, e Bray se oferece para consertar o para-choque dela. Acabam se aproximando, e ele é convidado para jantar com a família. Uma tempestade naquela noite derruba uma árvore sobre a casa, e Bray, habilidoso em consertos, oferece-se para reparar o telhado usando materiais improvisados para não pesar no orçamento de Miranda. Aos poucos, Bray se torna uma presença constante, ganhando a confiança e o carinho da família, especialmente das crianças, enquanto compartilha lições de otimismo e fé. Contudo, Bray ainda não revelou o conteúdo do envelope, que guarda um segredo capaz de abalar seu vínculo com a família.

“O Segredo: Ouse Sonhar”, na Netflix, busca transmitir lições de amor, resiliência e esperança, trazendo os ensinamentos do livro de Byrne para uma narrativa mais tangível. Não é uma superprodução destinada a grandes prêmios, mas sim um entretenimento que oferece mensagens positivas e inspiradoras.

Filme: O Segredo: Ouse Sonhar

Direção: Andy Tennant

Ano: 2020

Gênero: Drama

Nota: 8/10