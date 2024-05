Drama que acaba de chegar à Netflix vai partir seu coração em um milhão de pedacinhos

Agnes Svan caminha sobre o fogo. É essa a impressão que se tem acerca da protagonista de “Uma Parte de Você”, o drama para jovens adultos do sueco Sigge Eklund. A história de uma garota de dezessete anos que poderia ser feliz — ou ao menos feliz do seu jeito —, mas prefere colocar-se à sombra de Julia, a irmã mais velha, não é novidade. Todavia, a maneira como o diretor leva o enredo, inventiva, debruçando-se sobre o travo e o mel, os perigos e a beleza dos verdes anos, que, sejamos francos, todos conhecemos em alguma medida, acaba por metamorfosear elementos que tocam o absurdo em notas essenciais na música que rege a existência de cada um.

A roteirista Michaela Hamilton passa à audiência a imagem de Agnes sob a perspectiva de uma garota obcecada por padrões, cujos gostos estão milimetricamente alinhados às regras que um sabido qualquer ditou. À proporção que o filme toma corpo, nota-se com clareza o esforço da moça quanto a apagar seus incêndios, depois de uma longa estrada rumo ao autoconhecimento e ao perdão de si mesma.

Julia é o espelho turvo no qual a irmã caçula insiste em se ver. Enquanto a mais velha parece ter tudo, Agnes só reconhece em si fracassos que pertencem a muitos outros, nas construções dialéticas que todo ser humano experimenta em sua jornada, à mercê dos lobos travestidos de cordeiros que nos encurralam a todos impondo-nos a maldade invencível de feras tão silenciosas quanto raivosas à espera de um qualquer nosso desmazelo para dar o bote e retalhar-nos o corpo e a integridade do espírito. Julia é popular, desembaraçada e namora um garoto que a acompanha nesses atributos, problema central no drama em cujas camadas Eklund se imiscui com parcimônia.

No primeiro ato, Felicia Maxime e Zara Larsson aparecem como antípodas que se amam e jamais permitem que conflitos externos interfiram na amizade pura que mantêm sem nenhuma dificuldade. Como ninguém se dá por satisfeito, a protagonista de Maxime não é capaz de sufocar a paixão um tanto doentia por Noel, de um insosso Edvin Ryding. A tragédia que os liga não vem amparada por esclarecimentos tão persuasivos, mas detalhes muito íntimos de Agnes, misteriosos até, a exemplo de seu gosto pelo teatro e sua admiração por Selma Lagerlöf (1858-1940), vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 1909, ou a histeria juvenil por hits-chiclete, caso de “Wake Me Up” (2013), do DJ Avicii (1989-2018), dão uma ideia de seu adorável caos interior. E quem a pode julgar?

Filme: Uma Parte de Você

Direção: Sigge Eklund

Ano: 2024

Gênero: Drama/Coming-of-age

Nota: 8/10