Romance na Netflix é programa perfeito para ver coladinho com seu amor debaixo das cobertas

Por mais dinheiro que se possua, o destino é sempre incerto. O protagonista de “Uma Linda Vida” é alguém que enfrenta os altos e baixos da vida em um período talvez breve demais, e ao perceber uma possível mudança de sorte, sente o inevitável medo. O cineasta irano-dinamarquês Mehdi Avaz tem a habilidade de conduzir uma história delicada até pontos de grande tensão, permitindo que a narrativa siga seu próprio curso. Avaz introduz o elemento romântico no momento oportuno, sem perder o teor fatalista que permeia a trama.

Adaptando o argumento de Stefan Jaworski, o diretor molda a história com um toque de conto de fadas moderno, realizando pequenas modificações sutis. Desde o início, o filme indica seu caminho: Elliott, o protagonista vivido sem esforço por Christopher Nissen, um músico de certo sucesso na Dinamarca, trabalha numa doca, carregando e descarregando bandejas de peixes em uma manhã ensolarada, mas fria.

Através da conversa entre Elliott e o gerente do cais, fica claro que ele enfrenta dificuldades financeiras. Nas cenas seguintes, quando Avaz começa a explorar melhor o personagem, o público compreende a angústia que ele carrega. O clichê do homem durão, introspectivo e melancólico, que suporta os golpes da vida sem reclamar, encaixa-se bem na figura de Nissen. Ele seduz, mas não se deixa seduzir, lembrando os anti-heróis interpretados por Paul Newman ao longo de sua carreira.

O desenvolvimento de Elliott torna-se mais evidente quando ele vê a chance de ganhar a vida com seu talento artístico, enquanto precisa encontrar uma solução para sua relação com Oliver, um amigo com quem já viveu momentos de glória, mas que agora é um fardo. Sebastian Jessen contribui significativamente para o que Nissen já havia mostrado, preparando o terreno para um segundo ato grandioso e épico, sem espaço para soluções fáceis.

O carisma de Nissen é fundamental para manter o interesse do público por este conto de fadas de gênero inverso e quase simples. Na terceira parte do filme, um incêndio redefine a vida de Elliott. Apesar de sua forte vontade de recomeçar, essa virada brusca parece um castigo severo por sua atitude em relação ao pacto que fez com Oliver.

A gravação do clipe no final o redime de pecados já expiados, e o romance um tanto forçado com Lilly, filha de sua empresária, interpretada convincentemente por Inga Ibsdotter Lilleaas, sugere o início de um novo caminho para esse homem comum, feito de erros e acertos, que se levanta após cada queda, mantendo o lirismo intacto.

Filme: Uma Linda Vida

Direção: Mehdi Avaz

Ano: 2023

Gêneros: Musical/Drama/Romance

Nota: 8/10