Para rir e chorar, o romance perfeito com Anne Hathaway no Prime Video que vai fazer você ficar em casa neste fim de semana

Um britânico e uma americana, ele renomado, ela, uma mulher independente e conectada às artes, se apaixonam. Há semelhanças com “Um Lugar Chamado Notting Hill” (1999) em “Uma Ideia de Você”, mas a obra de Michael Showalter começa a se diferenciar da comédia romântica de Roger Michell (1956-2021) quando introduz uma variável ainda cercada por tabus e hipocrisias.

O protagonista masculino é Nicholas Galitzine, uma jovem revelação cuja carreira se fortaleceu após “Continência ao Amor” (2022), um drama com elementos românticos sobre um fuzileiro naval que se casa com uma mulher quase desconhecida para garantir um benefício concedido a militares recém-casados.

A protagonista feminina é Anne Hathaway, que não necessita de apresentações e coleciona sucessos desde “O Diário da Princesa” (2001), de Garry Marshall (1934-2016). No entanto, sua verdadeira ascensão ao estrelato global ocorreu ao interpretar Andrea Sachs, a assistente dedicada da implacável Miranda Priestly em “O Diabo Veste Prada” (2006), dirigido por David Frankel, um dos melhores relatos sobre o mundo corporativo que Hollywood já produziu.

Com base no histórico de cada um, pode-se deduzir o conteúdo do filme de Showalter, cujo roteiro, inspirado livremente no romance homônimo de Robinne Lee de 2017, também sugere um paralelo com o relacionamento entre o músico e ator Harry Styles e a atriz Olivia Wilde. Apesar das fofocas, “Uma Ideia de Você” evita muitos clichês e move a narrativa de forma a permitir que o espectador abandone seus preconceitos e aproveite a experiência.

Solène Marchand, como seu nome sugere, é uma galerista cuja loja em Silver Lake sempre prosperou, apesar de não atrair os clientes milionários da glamorosa Los Angeles. Sua filha, Izzy, está prestes a concluir o ensino médio, e ambas lidam bem com o divórcio de Solène e Daniel, o pai de Izzy.

Embora o diretor explore tardiamente este núcleo, essencial para absorver a trama, especialmente próximo ao final, Hathaway, Ella Rubin e Reid Scott entregam o esperado, e a conexão desses pontos justifica a presença de Solène na área VIP do festival Coachella, no camarim de Hayes Campbell, o vocalista do August Moon, a boy band que Izzy adorava, mas que agora acha infantil.

Showalter desenvolve o encontro entre Solène, prestes a completar 40 anos, e Hayes, de 24 anos, aparentemente maduro para sua idade. No entanto, ele mostra sua verdadeira imaturidade durante um passeio em que, já oficialmente juntos, precisa enfrentar as piadas de seus colegas de banda na presença da namorada mais velha.

Há duas formas de encarar “Uma Ideia de Você”, ambas válidas. A primeira é reconhecer que Solène e Hayes pertencem a mundos distintos, e a diferença de idade é irrelevante, e que eles devem se separar. A segunda, adotada por Showalter, é esperar que o tempo passe e que eles encontrem estabilidade.

Essa solução é, obviamente, uma fantasia, mas o cinema é o lugar certo para tais ilusões. Acreditar na possibilidade de compartilhar a felicidade e as dificuldades com alguém é uma escolha que exige sacrifício. O amor, com suas contradições e delícias, não conhece limites de tempo.

Filme: Uma Ideia de Você

Direção: Michael Showalter

Ano: 2024

Gêneros: Comédia/Romance/Drama

Nota: 9/10