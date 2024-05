Mais viciante que café, mistério com Josh Brolin no Prime Video vai manter seu cérebro acelerado

“Twin Peaks” tem sido uma fonte de inspiração para inúmeras séries ao longo das últimas três décadas, influenciando produções como “Arquivo-X”, “Lost”, “Objetos Cortantes” e até mesmo o carro-chefe da Netflix, “Black Mirror”. Com narrativas complexas e multifacetadas, que abordam de forma provocativa e muitas vezes perturbadora temas sociais e psicológicos, estas séries criam atmosferas intensas e imersivas para o público. Seguindo essa tradição, “Além da Margem”, de Brian Watkins, lançada em 2022, é uma série de drama e mistério que mistura elementos da ficção científica para capturar a atenção e a emoção do espectador em torno de intrigas familiares.

A trama da série gira em torno de Royal Abbott (Josh Brolin), um fazendeiro de Wyoming enfrentando problemas financeiros e lutando para manter sua família unida. Com dois filhos adultos, incluindo Perry (Tom Pelphrey), que está passando por uma dificuldade pessoal imensa com o desaparecimento de sua esposa e precisa cuidar de sua filha, Amy (Olive Abercrombie), com a ajuda de seus pais.

No entanto, as adversidades enfrentadas pela família estão prestes a se intensificar. O vizinho de Royal, Wayne Tillerson (Will Patton), um homem teimoso e ambicioso com quem Royal tem uma rivalidade, junto com seus filhos playboys, está determinado a reivindicar 600 acres da terra da família Abbott. Além disso, a chegada de Autumn River (Imogen Poots), uma artista hippie enigmática em busca espiritual, que deseja acampar em parte da propriedade dos Abbott, perturba ainda mais a frágil harmonia familiar.

O outro filho do casal, Rhett (Lewis Pullman), é um peão de rodeio beberrão, que se vê na mira da polícia após o desaparecimento de um dos filhos Tillerson. A briga entre Rhett e o filho desaparecido deixou os outros irmãos Tillerson desconfiados dele.

Estes eventos coincidem com a descoberta de um gigantesco buraco, aparentemente sem fundo, em uma parte da propriedade. Royal decide não contar sobre o abismo para nenhum de seus filhos, nem mesmo para sua esposa, Cecilia (Lili Taylor), que é um ponto de equilíbrio para a família.

Apesar da curiosa visitante Autumn, que constantemente se intromete na vida pessoal de Royal, os personagens da série nunca fazem as perguntas certas ou têm conversas sobre os assuntos que os atormentam. Grande parte da tensão surge da falta de comunicação e clareza entre eles.

Com influências da mitologia grega, a série, no Prime Video, faz uma alusão à da lenda de Cronos ao suposto controle de Royal sobre o tempo através do buraco. Além disso, o roteiro utiliza o misticismo indígena para introduzir o búfalo, um animal frequentemente avistado por Royal, como símbolo de conexão com a natureza, força e resiliência.

A excelente atuação do elenco é um dos pontos que mantém os espectadores envolvidos na trama, juntamente com o mistério do buraco, que permanece sem solução ao final da temporada, deixando espaço para uma continuação. A segunda temporada da série estreou em 16 de maio de 2024.

Série: Além da Margem

Criador: Brian Watkins

Ano: 2022 – Atual

Gênero: Drama/Mistério/Suspense

Nota: 9/10