A deliciosa comédia no Prime Video que é uma jornada de autoconhecimento e identidade

“Um Pedido Pra Lá de Especial”, uma excêntrica comédia canadense que mistura elementos de drama, é um filme dirigido por Zack Bernbaum, que também coescreveu o roteiro com Michael Whatling. A produção é uma jornada de autoconhecimento, exploração das raízes e história familiar de dois irmãos. Embora seja uma produção canadense, a maior parte do filme foi gravada na Polônia, em áreas não turísticas e tradicionais, capturando a autenticidade do ambiente de uma cidade do interior do país. Esse cenário contribui para a atmosfera única do filme, oferecendo ao público uma visão genuína da vida em pequenas comunidades polonesas.

O enredo gira em torno de Sarah (interpretada por Katherine Fogler) e Aaron Cotler (interpretado por Douglas Nyback), dois irmãos cheios de ressentimentos e conflitos mal resolvidos. Com uma convivência complicada, eles decidem atender ao último pedido de sua avó moribunda: viajar até a Polônia para recuperar a ossada do cachorro de infância da avó, Peter, e enterrá-la junto dela. Esta missão aparentemente simples leva-os à cidade fictícia de Dombrova, desencadeando uma série de eventos que os forçam a confrontar seus próprios problemas e a história de sua família.

A dinâmica entre Sarah e Aaron é explorada através de situações cômicas e, ao mesmo tempo, comoventes. As dificuldades com o idioma polonês, a interação com os habitantes locais e a busca pela ossada do cachorro proporcionam momentos de humor e reflexão. A trama aproveita essas situações para aprofundar a relação entre os irmãos, revelando camadas de complexidade emocional, herança cultural e traumas familiares. Conforme avançam em sua missão, Sarah e Aaron descobrem conexões profundas com seu passado judaico e enfrentam os traumas e legados de sua família.

O filme é meticulosamente estruturado para provocar sensações de nostalgia e estranhamento. Algumas cenas evocam memórias de tempos passados, enquanto outras destacam as peculiaridades culturais de uma pequena vila polonesa, contrastando com a vida moderna nas grandes cidades. A direção de arte e a cinematografia contribuem significativamente para esse efeito, capturando a essência dos locais e personagens de maneira autêntica e visualmente rica.

Com uma abordagem sensível e equilibrada, “Um Pedido Pra Lá de Especial” navega pelos temas familiares de maneira que alterna entre seriedade e comédia. O humor peculiar do filme, muitas vezes ácido e sutil, não é do tipo que provoca gargalhadas imediatas, mas sim um sorriso reflexivo. Os diálogos são autênticos e realistas, contribuindo para a profundidade dos personagens e a verossimilhança das situações.

A recepção ao filme foi mista. Exibido em diversos festivais de cinema, incluindo o Festival de Toronto, ele gerou uma variedade de opiniões. Algumas críticas polonesas consideraram que o país foi retratado de maneira ofensiva e caricata, apontando para estereótipos que não refletem a realidade. Por outro lado, muitos espectadores viram a história como um retrato doce e realista das complexidades familiares, com suas divergências de opinião, personalidades e peculiaridades. A dualidade das opiniões reflete a capacidade do filme de provocar diferentes interpretações e reações.

A trilha sonora do filme também merece destaque, pois foi cuidadosamente selecionada para complementar o tom e a atmosfera da história. As escolhas musicais ajudam a evocar as emoções apropriadas em cada cena, reforçando o impacto narrativo e emocional da trama.

A produção de “Um Pedido Pra Lá de Especial” envolveu uma série de desafios logísticos e criativos. Filmar em locações na Polônia exigiu uma colaboração estreita com equipes locais, superando barreiras linguísticas e culturais. A autenticidade dos cenários e a atuação convincente do elenco contribuíram para a criação de uma narrativa envolvente e emocionalmente ressonante.

“Um Pedido Pra Lá de Especial”, no Prime Video, é um filme que, embora não seja para todos os gostos, oferece uma experiência cinematográfica única. Combinando humor ácido, drama emocional e uma exploração profunda de temas familiares e culturais, o filme convida o público a refletir sobre suas próprias raízes e identidades. A jornada de Sarah e Aaron é tanto uma busca literal quanto metafórica, culminando em uma reconciliação com o passado e um entendimento mais profundo de si mesmos e de sua família.

Filme: Um Pedido Pra Lá de Especial

Direção: Zack Bernbaum

Ano: 2018

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 8/10